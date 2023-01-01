Осветитель Godox SL-200W, светодиодный, 200 Вт, 5600 К, Bowens
Код товара : УТ-00031532
Артикул : 26298
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Студийный светодиодный осветитель (моноблок) с популярным байонетом Bowens S позволяет использовать множество светоформирующих насадок: рефлекторы, софтбоксы, соты, шторки, светофильтры, конусы, зонты и так далее. Регулировка яркости плавная, от 10 до 100%, может осуществляться как рукояткой на корпусе, так и с помощью пульта дистанционного управления. Цветовая температура – дневной свет, 5600К. Высокая точность цветопередачи: CRI > 93, TLCI (Qa) > 95, R9 > 80.
Комплектация: рефлектор, пульт дистанционного управления, кабель питания, защитная крышка для лампы, инструкция.
- Количество светодиодов: 1
- Мощность: 200 Вт
- Освещенность: 12 000 люкс (на дистанции 1 м)
- Световой поток в люменах: 20 000 лм
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 5600К +/- 200К
- Индекс цветопередачи CRI > 93
- Индекс цветопередачи TLCI > 95
- Индекс цветопередачи R9 > 80
- Частота радиоуправления: 433 МГц
- Дистанция радиоуправления: до 20 м
- Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
- Аккумулятор: нет
- Работа от сети: да
- Температура эксплуатации: -10…+50° С
- Охлаждение: активное (вентилятор)
- Тип крепления: студийная стойка (5/8")
- Размеры: 39 х 23 х 13 см
- Вес: 3.16 кг