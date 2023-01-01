Описание

Быстрораскладной прямоугольный софтбокс зонтичного типа размерами 80х120 см с тканевыми сотами в комплекте. Софтбокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом Bowens (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Конструкция очень удобна для выездной съемки, поскольку позволяет как свернуть, так и развернуть софтбокс в несколько раз быстрее обычного.

Софтбоксы отлично подойдут для портретной, в том числе ростовой или крупной предметной съемки, где важен широкий управляемый световой поток, имитация освещения «от окна» или естественный прямоугольный блик на предмете или в глазах модели. Благодаря большой площади софтбоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.

Закрытая конструкция софтбокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки. Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса. Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным. Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю софтбокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контрастность, драматизм снимка. Тент софтбокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт – сборка не займет много времени.

Установка на источник студийного света осуществляется через литой металлический адаптер байонетного соединения Bowens. Такое соединение позволяет вращать софтбокс не снимая его с осветителя.

В сложенном виде легкий софтбокс весом всего 1.9 кг упаковывается в чехол компактного размера 85x19x19 см. Комплект удобен для хранения и транспортировки.

Комплектация