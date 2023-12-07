Описание

Код товара: 136966

Тип октабокс

Цвет отражателя серебристый, черный

Назначение фотозонта для отражения

Особенности адаптерное кольцо в комплекте, чехол в комплекте

Дополнительная информация Установка на источник студийного света осуществляется через литой металлический адаптер байонетного соединения Bowens.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: октабокс, внешний рефлектор, внутренний рассеиватель, внешний рассеиватель, соты, быстросборный каркас, чехол

Гарантия от 14 до 90 дней.