Софтбокс Godox SB-UFW120, 120 см, быстроскладной с сотами (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071966
Артикул : б/у-НМ 2023-12-07
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, загрязнения неизвестного происхождения на чехле.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136966
Тип октабокс
Цвет отражателя серебристый, черный
Назначение фотозонта для отражения
Особенности адаптерное кольцо в комплекте, чехол в комплекте
Дополнительная информация Установка на источник студийного света осуществляется через литой металлический адаптер байонетного соединения Bowens.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: октабокс, внешний рефлектор, внутренний рассеиватель, внешний рассеиватель, соты, быстросборный каркас, чехол
Гарантия от 14 до 90 дней.