Описание

Код товара: 139315

Восьмиугольный софтбокс (октабокс) с установочным кольцом под байонет Bowens, подходит для большинства моноблоков Godox и других производителей. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение – в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Округлая форма создает приятные, естественные блики в глазах модели, поэтому октабоксы очень популярны в портретной фотографии. Также часто используется в предметной съемке.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( Следы эксплуатации )

Комплектация: Полная

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения