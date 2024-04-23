Софтбокс Godox SB-FW80120, 80 х 120 см, с сотами (Like NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00075179
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-23/3
Причина уценки:
Отсутствуют.
Гарантия 90 дней
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Описание
Классический прямоугольный софтбокс для студийной съемки: портретной и предметной. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу света можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение – в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.
Внутренняя поверхность металлизированная, серебристая – отражает свет без поглощения или изменения цветовой температуры. 2 рассеивателя, внутренний и внешний, позволяют регулировать степень смягчения света и форму распределения светового потока (более равномерную или с центральным акцентом). Вы можете использовать только внешний или только внутренний рассеиватель, или же снять оба – в этом случае софтбокс будет выступать в качестве большого жесткого рефлектора.
В комплекте: софтбокс, 2 рассеивателя, соты, установочное кольцо стандарта Bowens S, сумка для хранения и транспортировки.
Код товара: 140179
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Отсутствуют.
Комплектация: Софтбокс, байонетное крепление, спицы, рассеиватели внутренний и внешний, соты, чехол.
Гарантия 90 дней.