Линза Godox SA-02 60 мм для проекционной насадки SA-P
Код товара : УТ-00047388
Артикул : 27545*
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
550 г
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Линза Godox SA-02 60 мм – сменный широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 60 мм для совместного использования с проекционной насадкой Godox SA-P на светодиодном осветителе Godox S30.
Каждая из трех сменных линз в серии SA позволяет проецировать луч света с возможностью точного управления его диаметром. Широкоугольные линзы применяются в ограниченных пространствах или в ситуациях, когда нужно получить большое световое пятно при очень близком расположении осветителя к объекту съемки или фону.