Описание

Линза Godox SA-02 60 мм – сменный широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 60 мм для совместного использования с проекционной насадкой Godox SA-P на светодиодном осветителе Godox S30.

Каждая из трех сменных линз в серии SA позволяет проецировать луч света с возможностью точного управления его диаметром. Широкоугольные линзы применяются в ограниченных пространствах или в ситуациях, когда нужно получить большое световое пятно при очень близком расположении осветителя к объекту съемки или фону.