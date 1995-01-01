Описание

Godox RFT-4 120° – широкоугольный рефлектор диаметром 12" с широким углом рассеивания света в 120 градусов. Формирует пучок света с равномерным распределением, который эффективен при съемке портретов, фэшн-съемке, групповых фото и съемке больших пространств.

Отражатель оснащен креплением Bowens и подходит как для моноблоков Godox, так и для студийных осветителей других производителей. Рефлектор изготовлен из металла толщиной 1 мм, внутри отражающее серебристое покрытие.

Характеристики:

Байонет: Bowens

Bowens Диаметр: 302 мм (12”)

302 мм (12”) Угол рассеивания: 120°

120° Толщина стенок: 1 мм

1 мм Размеры упаковки: 305 х 305 х 77 мм

305 х 305 х 77 мм Вес рефлектора: 285 г

Вес в упаковке: 400 г

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