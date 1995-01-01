Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°, Bowens (уцененный)

<







>



Код товара: УТ-00072033 Артикул: 27929 (у) Код товара: УТ-00072033 Артикул: 27929 (у) Вес 190 гр. Размеры 21 х 21 х 12 см. Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 190 гр. Размеры 21 х 21 х 12 см. Описание Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором. Байонет Bowens

Внутреннее покрытие серебристое

Диаметр 21 см

Угол рассеяния 65°

Материал алюминий Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.