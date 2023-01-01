Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°, Bowens (уцененный)
Код товара : УТ-00072033
Артикул : 27929 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
16%
2 960 ₽
2 499 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка
Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором.
- Байонет Bowens
- Внутреннее покрытие серебристое
- Диаметр 21 см
- Угол рассеяния 65°
- Материал алюминий
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