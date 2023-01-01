Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65°, Bowens (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072033 Артикул : 27929 (у)

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Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 16% 2 960 ₽ 2 499 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Рефлектор Godox RFT-13 Pro 65° разработан для осветителей и вспышек, оснащенных креплением Bowens. Диаметр 21 см, угол рассеяния 65°. Обеспечивает высокую производительность и равномерное распределение светового пучка Может использоваться совместно с дополнительно приобретаемыми сотами, шторками, гелевыми фильтрами, диффузором. Байонет Bowens

Внутреннее покрытие серебристое

Диаметр 21 см

Угол рассеяния 65°

Материал алюминий

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