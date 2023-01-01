Моноблок Godox QT600IIM, 600 Дж (HSS)
Код товара : УТ-00031487
Артикул : 26263
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
76
Время перезарядки
0.05 - 0.9 с
Высокоскоростная синхронизация HSS
есть, до 1/8000 с
Регулировка мощности, диапазон
8 ступеней (1 - 1/128) с шагом 0.1
Дистанционное управление настройками
радио: трансмиттеры Godox X1 TTL, XPro TTL, XT-16S
Длительность импульса
режим стабильной цветовой температуры: 1/316 - 1/4246 с, режим короткого импульса: 1/316 - 1/28984 с (значения указаны для t0.1)
Моделирующий (пилотный) свет
150 Вт, E27, галогенный
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 16 групп, до 50 м; световая / ИК ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 6.3 мм
Питание
от сети, 220-240 В, 50 Гц
Управление моделирующим светом
пропорциональное, независимое (5 - 100%)
Другие характеристики
Вес
2.96 кг
Вес (брутто), г
7.150
Комплектация
моноблок (с пилотной и импульсной лампой), рефлектор, защитный пайрекс, защитный пластиковый колпак, кабель питания, синхрокабель
Особые характеристики
стробоскоп: до 99 вспышек в секунду
Размеры товара
14 х 23 х 41 см
Описание
Серия Godox QTII – это флагманские студийные вспышки для профессиональной фотосъемки, которые способны выполнять сложные задачи. Отличаются очень быстрой перезарядкой и поддержкой высокоскоростной синхронизации (HSS), что позволяет использовать выдержки до 1/8000 с. Также имеется режим с очень короткой длительностью импульса (до 1/28 900 с у QT600II), замораживающий любое движение, и режим стробоскопа (до 99 вспышек в секунду). Широкий диапазон мощности (8 ступеней) дает возможность применять вспышки QTII, когда требуется деликатный, слабый импульс (например, при съемке детей).
Кроме того, поддерживаются такие режимы как срабатывание с задержкой и режим «маски», который позволяет эффективно вырезать объект из фона в фоторедакторах. Как и другие модели Godox, вспышки серии QTII имеют встроенный радиосинхронизатор. С помощью трансмиттеров серии XPro можно с комфортом управлять несколькими группами вспышек, не отходя от камеры. Помимо синхронизаторов XPro можно использовать и старые модели: X1T, XT16, FT16, или универсальные синхронизаторы, подключающиеся через джек 6.3 мм.
Godox QTII обладает простым и понятным цифровым управлением, а байонет Bowens S делает эти вспышки совместимыми с многочисленными светоформирующими насадками разных производителей.