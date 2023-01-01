Описание

Серия Godox QTII – это флагманские студийные вспышки для профессиональной фотосъемки, которые способны выполнять сложные задачи. Отличаются очень быстрой перезарядкой и поддержкой высокоскоростной синхронизации (HSS), что позволяет использовать выдержки до 1/8000 с. Также имеется режим с очень короткой длительностью импульса (до 1/28 900 с у QT600II), замораживающий любое движение, и режим стробоскопа (до 99 вспышек в секунду). Широкий диапазон мощности (8 ступеней) дает возможность применять вспышки QTII, когда требуется деликатный, слабый импульс (например, при съемке детей).

Кроме того, поддерживаются такие режимы как срабатывание с задержкой и режим «маски», который позволяет эффективно вырезать объект из фона в фоторедакторах. Как и другие модели Godox, вспышки серии QTII имеют встроенный радиосинхронизатор. С помощью трансмиттеров серии XPro можно с комфортом управлять несколькими группами вспышек, не отходя от камеры. Помимо синхронизаторов XPro можно использовать и старые модели: X1T, XT16, FT16, или универсальные синхронизаторы, подключающиеся через джек 6.3 мм.

Godox QTII обладает простым и понятным цифровым управлением, а байонет Bowens S делает эти вспышки совместимыми с многочисленными светоформирующими насадками разных производителей.