Описание

Универсальный батарейный блок Godox PB960 подходит для большинства накамерных вспышек, имеющих вход для внешнего блока питания (Godox, Yongnuo, Nissin, Canon, Nikon, Quantum). Литий-ионный аккумулятор высокой емкости заряжает вспышку до полной мощности менее чем за 1 секунду и обеспечивает от 900 до 1800 срабатываний с максимальной энергией импульса – как минимум в 4 раза больше, чем от комплекта Ni-Mh аккумуляторов. PB960 можно использовать с 2 вспышками одновременно.

Обратите внимание: кабель питания не входит в комплект, его нужно приобрести отдельно. Для разных вспышек могут потребоваться разные кабели. Выходное напряжение: 11.1 Вольт, емкость 4500 мАч.

Godox PB960 оснащен креплением на пояс, также в комплекте поставляется плечевой ремень.