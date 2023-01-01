Соты Godox P88-LG для Parabolic 88
Код товара : УТ-00058426
Артикул : 29096
23 650 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Тканевые соты Godox P88-LG для параболического рефлектора Parabolic 88. Соты ограничивают угол рассеивания света, что устраняет нежелательную засветку тех областей изображения, которые должны оставаться в тени. Использование сот позволяет создавать более выраженные световые акценты, усиливать общий контраст и «драматичность» изображения.