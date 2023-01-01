Комплект студийного света Godox MS300-F, 2х300 Дж
Код товара : УТ-00045915
Артикул : 27757
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
58
Время перезарядки
до 1.3 с
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/32 с шагом 0.1 ступени
Дистанционное управление настройками
трансмиттеры XT-16S (в комплекте), Godox X1, X2, XPro,
Длительность импульса
1/2000 - 1/800 с.
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 150 Вт, Е27
Предохранитель, A (для 220В)
8
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 16 групп, до 100 м; световая / ИК ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
220-240 В, 50 Гц
Управление моделирующим светом
независимое (5 - 100%)
Другие характеристики
Вес
1.4 кг (1 моноблок)
Комплектация
Godox MS300: моноблок с импульсной лампой, пилотная лампа 150 Вт, кабель питания, пластиковый колпак, руководство
Размеры товара
диаметр: 12.6 см, высота с ручкой: 16.7 см, длина с пилотной лампой: 28.3 см
Описание
Godox MS200 / MS300 – серия недорогих и компактных студийных моноблоков. Благодаря небольшим размерам они могут с успехом использоваться для выездной съемки. Отличительные особенности: стандартный байонет Bowens (металл), встроенный радиосинхронизатор системы Godox X, удобное управление с большим поворотным переключателем и ярким информативным дисплеем, тонкая настройка мощности (от 1 до 1/32 с шагом 0.1), высокая стабильность импульса, большая ручка для переноски и регулировки положения.
Помимо встроенного радиоприемника (32 канала, 16 групп), моноблок может срабатывать по световой ловушке (1 или 2 импульс), а также по синхрокабелю 3.5 мм.
Стойка Godox 304 с амортизатором – стойка-тренога с пружинной амортизацией и нагрузкой до 6 кг, высота стойки от 85 до 190 см. На конце стойки имеется крепежный шпигот диаметром 5/8″ с резьбой 1/4″ для установки оборудования. Телескопические секции диаметром 19/22/25 мм надежно фиксируются винтовыми зажимами.
Софтбоксы Godox SB-BW6090 прямоугольной формы размером 60х90 см помогает создать мягкое рассеянное «дневное» освещение без резких теней. Универсальный байонет Bowens позволит установить софтбокс не только на комплектных вспышках МS200, но и на других осветителях постоянного или импульсного света с соответствующим байонетом.
Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 служит для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.
Работа в 6 группах (A, B, C, D, E, F) на 16 каналах позволит управлять комплектными вспышками и другими осветителями, поддерживающими беспроводную систему Godox 2.4G X, как совместно так и по отдельности, без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Используя дополнительно приобретаемый приемник Godox X1R, комплектные вспышки синхронизируются с накамерными вспышками практически любого производителя (Canon, Nikon, Sony и др.).
Передатчик питается от двух батарей типа АА. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.
Сумка Godox CB-05 – представляет собой дорожную сумку из полиэстера с регулируемым наплечным ремнем и двумя ручками для переноски, которые соединяются между собой стяжкой на липучке. Отделение сумки закрывается при помощи молнии-застежки, сбоку расположен карман на молнии для хранения вещей, к которым потребуется частый доступ. При размерах 72x24x24 см сумка вмещает две комплектные вспышки MS200, стойки, светомодифицирующие насадки и другие аксессуары. Сумка изготовлены из прочной нейлоновой ткани Oxford.
Комплектация:
- Вспышка студийная Godox MS300 – 2 шт
- Стойка Godox 304 с амортизатором – 2 шт
- Софтбокс SB-BW 6090 - 2 шт
- Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 – 1 шт
- Сумка Godox CB-05 для студийного оборудования – 1 шт