Описание

Комплект студийного оборудования Godox MS300-D – это легкая переносная фотостудия на базе трех импульсных моноблоков Godox MS300, включающая в себя все что нужно для быстрой установки и настройки студийного света. В комплект входят: три студийные вспышки MS300 со стойками Godox 304 и различные светомодифицирующие насадки: два софтбокса 60х90см, фотозонт Godox UB-002 диаметром 101см, рефлектор 7" AD-R6 с байонетом Bowens. Студийные вспышки MS300 управляются комплектным пультом-радиосинхронизатором Godox XT-16. Прочная сумка для переноски оборудования CB-04 вмещает комплект и дополнительные аксессуары.

Godox MS200 / MS300 – серия недорогих и компактных студийных моноблоков. Благодаря небольшим размерам они могут с успехом использоваться для выездной съемки. Отличительные особенности: стандартный байонет Bowens (металл), встроенный радиосинхронизатор системы Godox X, удобное управление с большим поворотным переключателем и ярким информативным дисплеем, тонкая настройка мощности (от 1 до 1/32 с шагом 0.1), высокая стабильность импульса, большая ручка для переноски и регулировки положения.

Помимо встроенного радиоприемника (32 канала, 16 групп), моноблок может срабатывать по световой ловушке (1 или 2 импульс), а также по синхрокабелю 3.5 мм.

Стойка Godox 304 с амортизатором – стойка-тренога с пружинной амортизацией и нагрузкой до 6 кг, высота стойки от 85 до 190 см. На конце стойки имеется крепежный шпигот диаметром 5/8″ с резьбой 1/4″ для установки оборудования. Телескопические секции диаметром 19/22/25 мм надежно фиксируются винтовыми зажимами.

Софтбоксы Godox SB-BW6090 прямоугольной формы размером 60х90 см помогает создать мягкое рассеянное «дневное» освещение без резких теней. Универсальный байонет Bowens позволит установить софтбокс не только на комплектных вспышках МS200, но и на других осветителях постоянного или импульсного света с соответствующим байонетом.

Фотозонт Godox UB-004 диаметром 101 см - простой и легкий модификатор света, используется для различных видов съемки, часто применяется для портретной съемки и предметной фотосъемки. Серебристое внутреннее покрытие позволяет получить контролируемый и направленный равномерный свет и тени без жестких переходов.

Рефлектор Godox RFT7 диаметром 175 см диаметром 175 см позволяет сделать освещение от вспышки более «концентрированным» и направляемым. Серебристая фактурная внутренняя поверхность рефлектора позволяет получить равномерную освещенность внутри светового пятна.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 служит для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров. Работа в 6 группах (A, B, C, D, E, F) на 16 каналах позволит управлять комплектными вспышками и другими осветителями, поддерживающими беспроводную систему Godox 2.4G X, как совместно так и по отдельности, без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Используя дополнительно приобретаемый приемник Godox X1R, комплектные вспышки синхронизируются с накамерными вспышками практически любого производителя (Canon, Nikon, Sony и др.). Передатчик питается от двух батарей типа АА. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-04 – представляет собой дорожный чемодан с усиленным корпусом, на колесиках, с верхней ручкой, которая позволяет легко катить сумку. При размерах 78x24x20 см сумка вмещает три комплектные вспышки MS300, стойки, светомодифицирующие насадки и другие аксессуары. Ремни для переноски с обеих сторон соединяются между собой стяжкой на липучке и служат для транспортировки сумки на короткие расстояния. Просторное основное отделение сумки оборудовано переставляемыми перегородками для организации внутреннего пространства. На внутренней стороне крышки предусмотрен сетчатый карман на молнии для аксессуаров или документов. Прозрачное окошко на передней панели сумки позволит вставить бирку с именем или номером телефона. Сумка изготовлены из прочной нейлоновой ткани Oxford.