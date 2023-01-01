Моноблок Godox MS200, 200 Дж
Код товара : УТ-00042718
Артикул : 27798
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
53
Время перезарядки
до 1.3 с
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/32 с шагом 0.1 ступени
Дистанционное управление настройками
трансмиттеры Godox X1, X2, XPro, XT-16S
Длительность импульса
1/2000 - 1/800 с.
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 150 Вт, Е27
Предохранитель, A (для 220В)
8
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 16 групп, до 100 м; световая / ИК ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
220-240 В, 50 Гц
Управление моделирующим светом
независимое (5 - 100%)
Другие характеристики
Вес
1.4 кг
Вес (брутто), г
2.400
Комплектация
моноблок с импульсной лампой, пилотная лампа 150 Вт, кабель питания, пластиковый колпак, руководство
Размеры товара
диаметр: 12.6 см, высота с ручкой: 16.7 см, длина с пилотной лампой: 28.3 см
Описание
Godox MS200 / MS300 – серия недорогих и компактных студийных моноблоков. Благодаря небольшим размерам они могут с успехом использоваться для выездной съемки. Отличительные особенности: стандартный байонет Bowens (металл), встроенный радиосинхронизатор системы Godox X, удобное управление с большим поворотным переключателем и ярким информативным дисплеем, тонкая настройка мощности (от 1 до 1/32 с шагом 0.1), высокая стабильность импульса, большая ручка для переноски и регулировки положения.
Помимо встроенного радиоприемника (32 канала, 16 групп), моноблок может срабатывать по световой ловушке (1 или 2 импульс), а также по синхрокабелю 3.5 мм.
В целом, моноблоки Godox MS – очень качественные и удобные в работе вспышки в условном диапазоне «до 10 000 руб.». Единственным минусом можно назвать отсутствие в комплекте стандартного металлического рефлектора, но его можно приобрести отдельно. А если вы планируете использовать вспышку в основном с софтбоксами, то без него можно и вообще обойтись.