Описание

Двухканальная беспроводная микрофонная система Godox MoveLink M2 открывает новые возможности для всех. В комплект MoveLink M2 входит два передатчика и один приемник. Большое расстояние теперь не помеха, MoveLink отлично справляется с передачей звука как на короткие, так и на дальние расстояния. Легкая, достаточно компактная и простая в эксплуатации. Беспроводная микрофонная система работает на открытой частоте 2.4 ГГц, которая не требует получения разрешений для использования практически в любой точке мира. Godox MoveLink идеально подходит для видеоблогеров, спикеров, интервьюеров, режиссеров, видеооператоров и многих других.

Меньше чем компактный

Возьмите MoveLink в руки и удивитесь. Стирая образ громоздкой традиционной беспроводной микрофонной системы, MoveLink доказывает, что портативность не противоречит высокой производительности. Каждый блок имеет размеры всего 5х4х1.4 см, что позволяет легко удерживать всю систему в одной руке, это особенно важно при съемке видео с помощью смартфонов. Для любого, кто снимает видео, этот легкий и удобный прибор станет постоянным компаньоном.

Легкая настройка по принципу «включи и работай»

Возможность быстрой подготовки к работе особенно востребована у тех операторов, которые постоянно находятся в движении. Включите питание, подсоедините и вперед! С помощью зажима-клипсы эту радиосистему можно легко установить в горячий башмак камеры, закрепить на ремне или лямке камеры, а также в любом другом подходящем месте. В качестве дополнительного бонуса на клипсе расположен маленький магнит, который поможет освободить ваши руки и найти более гибкие способы установки.

Встроенный микрофон

Потеряли или забыли дома петличный микрофон? Не волнуйтесь, вы все равно сможете получить аудиозапись с помощью встроенного всенаправленного конденсаторного микрофона. Радиосистема MoveLink предлагает комплексное беспроводное решение для ваших задач по записи аудио. Оптимизировать аудиосигнал так же просто: настройка усиления регулируется одним нажатием в диапазоне 15-и ступеней. Кроме того, если вам нужно расположить микрофон незаметно, в комплект входит «петличка», которую можно замаскировать на или под одеждой.

Моно/стерео режим

MoveLink одним нажатием переключается между моно и стерео режимами для получения нужного результата, когда два человека ведут запись одновременно. Если вам нужен результат с двумя звуковыми дорожками для последующей обработки каждой записи индивидуально, выберите стереорежим. В монорежиме вы можете получить комбинированный звук от двух передатчиков, который можно сразу же передавать в прямой эфир.

Передача на частоте 2.4 ГГц

Открытый практически во всем мире диапазон частот 2.4 ГГц позволяет работать без каких-либо дополнительных разрешений. Благодаря максимальному рабочему расстоянию до 50 метров система справится с большинством ваших задач. Даже в местах с высоким трафиком Bluetooth и Wi-Fi радиосистема MoveLink может передавать стабильный звук благодаря технологии постоянного поиска свободного канала.

Может использоваться даже в качестве ручного микрофона

С помощью дополнительных аксессуаров, MoveLink можно превратить даже в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту, и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого.

*Рукоятка-адаптер ML-H не входит в комплект поставки MoveLink M1 и приобретается отдельно.

Высокая совместимость

Благодаря прилагаемым кабелям TRS и TRRS 3.5 мм Godox MoveLink совместим с множеством устройств, такими как смартфоны, планшеты, камеры, рекордеры и так далее.

Комплексная система

Серия устройств MoveLink также включает MoveLink UC – приемник с разъемом USB-C, подключаемый непосредственно к вашему смартфону. Скоро будет представлен MoveLink LT с разъемом Lightning. Дополнительные приемники MoveLink UC и MoveLink LT приобретаются отдельно.