Описание

Код товара: 134195

Двухканальная беспроводная микрофонная система Godox MoveLink LT2 открывает новые возможности для всех. В комплект MoveLink LT2 входит два передатчика и один приемник, который устанавливается в разъем Lightning смартфонов Apple. Большое расстояние теперь не помеха, MoveLink отлично справляется с передачей звука как на короткие, так и на дальние расстояния. Легкая, достаточно компактная и простая в эксплуатации. Беспроводная микрофонная система работает на открытой частоте 2.4 ГГц, которая не требует получения разрешений для использования практически в любой точке мира. Godox MoveLink идеально подходит для видеоблогеров, спикеров, интервьюеров, режиссеров, видеооператоров и многих других.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Незначительные потертости)

Комплектация: Полный комплект в коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.