Беспроводной микрофон Godox MoveLink LT2, 2.4 ГГц, Lightning (30045) (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069195
Артикул : б/у-НМ 2023-08-16
Причина уценки:
Незначительные потертости
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Описание
Код товара: 134195
Двухканальная беспроводная микрофонная система Godox MoveLink LT2 открывает новые возможности для всех. В комплект MoveLink LT2 входит два передатчика и один приемник, который устанавливается в разъем Lightning смартфонов Apple. Большое расстояние теперь не помеха, MoveLink отлично справляется с передачей звука как на короткие, так и на дальние расстояния. Легкая, достаточно компактная и простая в эксплуатации. Беспроводная микрофонная система работает на открытой частоте 2.4 ГГц, которая не требует получения разрешений для использования практически в любой точке мира. Godox MoveLink идеально подходит для видеоблогеров, спикеров, интервьюеров, режиссеров, видеооператоров и многих других.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( Незначительные потертости)
Комплектация: Полный комплект в коробке
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.