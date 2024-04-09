Беспроводная система Godox MoveLink II M2, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074770
Артикул : б/у-НМ 2024-04-09
Причина уценки:
потертости на корпусе
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139770
MoveLink II приемник/передатчик
Устройство Приемник Передатчик
Модель MoveLink II RX MoveLink II TX
Аудиовыход 3,5 мм TRS /
Чувствительность
-32дБ ±2дБ
Максимальный уровень звукового давления
110дБ
Аудиовход
3.5 мм TRS
(вход для
петличного
микрофона)
Номинальный диапазон частот 50Гц-20кГц
Отношение сигнал/шум 70дБ или выше
Способ крепления Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
Дисплей TFT
Динамический диапазон 90 дБ (А-взвешенный)
Рабочая дистанция 100м (на открытом пространстве)
Источник питания Встроенная литиевая батарея
Время работы приемник: ≈8ч
передатчик: ≈10ч
Емкость батареи 300 мАч
Тип передачи сигнала 2,4ГГц Система скачкообразной перестройки частоты
Диаграмма направленности Всенаправленный
Диапазон рабочих температур -10°C~50°C
Размеры 50х40х14мм
Вес 27г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 ( потертости на корпусе)
Комплектация: Полная в родной коробке
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
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ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения