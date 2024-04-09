Описание

Код товара: 139770

MoveLink II приемник/передатчик

Устройство Приемник Передатчик

Модель MoveLink II RX MoveLink II TX

Аудиовыход 3,5 мм TRS /

Чувствительность

-32дБ ±2дБ

Максимальный уровень звукового давления

110дБ

Аудиовход

3.5 мм TRS

(вход для

петличного

микрофона)

Номинальный диапазон частот 50Гц-20кГц

Отношение сигнал/шум 70дБ или выше

Способ крепления Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)

Дисплей TFT

Динамический диапазон 90 дБ (А-взвешенный)

Рабочая дистанция 100м (на открытом пространстве)

Источник питания Встроенная литиевая батарея

Время работы приемник: ≈8ч

передатчик: ≈10ч

Емкость батареи 300 мАч

Тип передачи сигнала 2,4ГГц Система скачкообразной перестройки частоты

Диаграмма направленности Всенаправленный

Диапазон рабочих температур -10°C~50°C

Размеры 50х40х14мм

Вес 27г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( потертости на корпусе)

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

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- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения