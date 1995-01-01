Осветитель Godox ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
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Характеристики
Описание
ML100Bi – это невероятно легкий, универсальный и высокопроизводительный осветительный прибор с регулируемой цветовой температурой. ML100Bi имеет высокую входную мощностью 120 Вт и весит всего 487 грамм! Компактные размеры идеально подходят для работы за пределами студии. Крепление Godox mount позволяет использовать широкий спектр светоформирующих аксессуаров Godox. Различные способы питания обеспечивают длительное время работы и подходят для разных условий съемки. Благодаря исключительной цветопередаче с индексами TLCI 98+ и CRI 97+ этот прибор позволяет создавать реалистичные изображения в любых творческих проектах.
Легкое управление светом
Совместимость с легкими насадками Godox mount делает этот прибор невероятно универсальным и мобильным. Получите превосходный контроль над освещением для легкого и эффективного формирования света.
Удивительно компактные размеры
ML100Bi является воплощением портативности. Компактная и легкая конструкция делает этот прибор идеальным выбором для освещения на открытом воздухе.
Легкий и яркий
Несмотря на небольшой вес, ML100Bi обеспечивает высокую яркость освещения благодаря максимальной мощности 120 Вт. Этот осветительный прибор является дествительно ярким представителем среди портативных моделей.
Рефлектор с линзой
По сравнению с обычными рефлекторами, рефлектор ML100Bi отличается более компактными размерами. В комплект поставки входит рефлектор с линзой 15°, который позволяет создавать точное и сфокусированное освещение, также можно отдельно приобрести рефлектор с линзой 36° для более рассеянного освещения.
Различные способы питания
ML100Bi поддерживает питание от источника постоянного тока, V-mount аккумулятора с напряжением 14,8 В, а также с помощью кабеля USB-C от блока питания (приобретается отдельно), что позволяет продлить время работы и обеспечить резервное питание в нештатной ситуации.
Широкий ассортимент аксессуаров
ML100Bi совместим с множеством аксессуаров с креплением Godox-mount, что позволяет создавать потрясающие световые эффекты даже в небольших помещениях. Адаптер Bowens поможет разнообразить ваши возможности по формированию освещения.
Превосходная цветопередача
Благодаря точной цветопередаче с индексами TLCI 98+ и CRI 97+, осветительный прибор ML100Bi гарантирует реалистичное изображение при съемке и соответствует различным требованиям.
Точное управление освещением
Легко настраивайте яркость и световые эффекты с помощью элементов управления на корпусе осветительного прибора или в приложении Godox Light. ML100Bi поддерживает беспроводное управление через приложение, что позволяет точно настроить освещение в соответствии с вашими задачами.
Комплектация
- Осветитель ML100Bi
- Сетевой адаптер
- Кабель питания переменного тока
- Рефлектор с линзой ML-L15
- Защитная крышка
- Держатель на стойку AD-E2
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 100 Вт (энергопотребление 120 Вт)
- Цветовая температура: 2800К - 6500К
- Индекс CRI: 97
- Индекс TLCI: 98
- Индекс R9: 0%-100%, плавная
- Угол освещения: 15° (c линзовым рефлектором из комплекта), 36° (с рефлектором ML-L36)
- Дистанционное управление: по Bluetooth, до 30 м
- Работа от аккумулятора: внешний аккумулятор подключается через USB-C порт, отдельно доступен адаптер AK-B02 для батарей V-Mount
- Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: Godox Mount
- Тип крепления: гнездо 1/4" + адаптер на 5/8"
- Температура эксплуатации: -10°C...+40°C
- Вес: 487 г (без рефлектора)
- Размеры: 12.2 х 11 х 4.6 см
- Дата анонса: 2024 г
- Страна производства: Китай
Совместимые аксессуары:
- ML-GB – переходник на байонет Bowens
- Проекционная насадка MLP
- Аккумуляторная рукоятка AK-B02
- Сферический софтбокс ML-CS30
- Октабокс ML-SF50
- Рефлектор ML-L36