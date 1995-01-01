ML100Bi – это невероятно легкий, универсальный и высокопроизводительный осветительный прибор с регулируемой цветовой температурой. ML100Bi имеет высокую входную мощностью 120 Вт и весит всего 487 грамм! Компактные размеры идеально подходят для работы за пределами студии. Крепление Godox mount позволяет использовать широкий спектр светоформирующих аксессуаров Godox. Различные способы питания обеспечивают длительное время работы и подходят для разных условий съемки. Благодаря исключительной цветопередаче с индексами TLCI 98+ и CRI 97+ этот прибор позволяет создавать реалистичные изображения в любых творческих проектах.

Легкое управление светом

Совместимость с легкими насадками Godox mount делает этот прибор невероятно универсальным и мобильным. Получите превосходный контроль над освещением для легкого и эффективного формирования света.



Удивительно компактные размеры

ML100Bi является воплощением портативности. Компактная и легкая конструкция делает этот прибор идеальным выбором для освещения на открытом воздухе.



Легкий и яркий

Несмотря на небольшой вес, ML100Bi обеспечивает высокую яркость освещения благодаря максимальной мощности 120 Вт. Этот осветительный прибор является дествительно ярким представителем среди портативных моделей.



Рефлектор с линзой

По сравнению с обычными рефлекторами, рефлектор ML100Bi отличается более компактными размерами. В комплект поставки входит рефлектор с линзой 15°, который позволяет создавать точное и сфокусированное освещение, также можно отдельно приобрести рефлектор с линзой 36° для более рассеянного освещения.



Различные способы питания

ML100Bi поддерживает питание от источника постоянного тока, V-mount аккумулятора с напряжением 14,8 В, а также с помощью кабеля USB-C от блока питания (приобретается отдельно), что позволяет продлить время работы и обеспечить резервное питание в нештатной ситуации.



Широкий ассортимент аксессуаров

ML100Bi совместим с множеством аксессуаров с креплением Godox-mount, что позволяет создавать потрясающие световые эффекты даже в небольших помещениях. Адаптер Bowens поможет разнообразить ваши возможности по формированию освещения.



Превосходная цветопередача

Благодаря точной цветопередаче с индексами TLCI 98+ и CRI 97+, осветительный прибор ML100Bi гарантирует реалистичное изображение при съемке и соответствует различным требованиям.



Точное управление освещением

Легко настраивайте яркость и световые эффекты с помощью элементов управления на корпусе осветительного прибора или в приложении Godox Light. ML100Bi поддерживает беспроводное управление через приложение, что позволяет точно настроить освещение в соответствии с вашими задачами.

Комплектация

Осветитель ML100Bi

Сетевой адаптер

Кабель питания переменного тока

Рефлектор с линзой ML-L15

Защитная крышка

Держатель на стойку AD-E2

Характеристики

Тип света: светодиодный

светодиодный Мощность: 100 Вт (энергопотребление 120 Вт)

100 Вт (энергопотребление 120 Вт) Цветовая температура: 2800К - 6500К

2800К - 6500К Индекс CRI: 97

97 Индекс TLCI: 98

98 Индекс R9: 0%-100%, плавная

0%-100%, плавная Угол освещения: 15° (c линзовым рефлектором из комплекта), 36° (с рефлектором ML-L36)

15° (c линзовым рефлектором из комплекта), 36° (с рефлектором ML-L36) Дистанционное управление: по Bluetooth, до 30 м

по Bluetooth, до 30 м Работа от аккумулятора: внешний аккумулятор подключается через USB-C порт, отдельно доступен адаптер AK-B02 для батарей V-Mount

внешний аккумулятор подключается через USB-C порт, отдельно доступен адаптер AK-B02 для батарей V-Mount Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте

сетевой адаптер в комплекте Система охлаждения: активная (вентилятор)

активная (вентилятор) Байонет: Godox Mount

Godox Mount Тип крепления: гнездо 1/4" + адаптер на 5/8"

гнездо 1/4" + адаптер на 5/8" Температура эксплуатации: -10°C...+40°C

-10°C...+40°C Вес: 487 г (без рефлектора)

487 г (без рефлектора) Размеры: 12.2 х 11 х 4.6 см

12.2 х 11 х 4.6 см Дата анонса: 2024 г

2024 г Страна производства: Китай

Совместимые аксессуары: