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Осветитель Godox ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount

  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
  • ML100Bi, 100 Вт, 2800-6500К, Godox mount
Код товара:УТ-00082551
Артикул:31933

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

ML100Bi – это невероятно легкий, универсальный и высокопроизводительный осветительный прибор с регулируемой цветовой температурой. ML100Bi имеет высокую входную мощностью 120 Вт и весит всего 487 грамм! Компактные размеры идеально подходят для работы за пределами студии. Крепление Godox mount позволяет использовать широкий спектр светоформирующих аксессуаров Godox. Различные способы питания обеспечивают длительное время работы и подходят для разных условий съемки. Благодаря исключительной цветопередаче с индексами TLCI 98+ и CRI 97+ этот прибор позволяет создавать реалистичные изображения в любых творческих проектах.

Легкое управление светом
Совместимость с легкими насадками Godox mount делает этот прибор невероятно универсальным и мобильным. Получите превосходный контроль над освещением для легкого и эффективного формирования света.

Удивительно компактные размеры
ML100Bi является воплощением портативности. Компактная и легкая конструкция делает этот прибор идеальным выбором для освещения на открытом воздухе.

Легкий и яркий
Несмотря на небольшой вес, ML100Bi обеспечивает высокую яркость освещения благодаря максимальной мощности 120 Вт. Этот осветительный прибор является дествительно ярким представителем среди портативных моделей.

Рефлектор с линзой
По сравнению с обычными рефлекторами, рефлектор ML100Bi отличается более компактными размерами. В комплект поставки входит рефлектор с линзой 15°, который позволяет создавать точное и сфокусированное освещение, также можно отдельно приобрести рефлектор с линзой 36° для более рассеянного освещения.

Различные способы питания
ML100Bi поддерживает питание от источника постоянного тока, V-mount аккумулятора с напряжением 14,8 В, а также с помощью кабеля USB-C от блока питания (приобретается отдельно), что позволяет продлить время работы и обеспечить резервное питание в нештатной ситуации.

Широкий ассортимент аксессуаров
ML100Bi совместим с множеством аксессуаров с креплением Godox-mount, что позволяет создавать потрясающие световые эффекты даже в небольших помещениях. Адаптер Bowens поможет разнообразить ваши возможности по формированию освещения.

Превосходная цветопередача
Благодаря точной цветопередаче с индексами TLCI 98+ и CRI 97+, осветительный прибор ML100Bi гарантирует реалистичное изображение при съемке и соответствует различным требованиям.

Точное управление освещением
Легко настраивайте яркость и световые эффекты с помощью элементов управления на корпусе осветительного прибора или в приложении Godox Light. ML100Bi поддерживает беспроводное управление через приложение, что позволяет точно настроить освещение в соответствии с вашими задачами.

Комплектация

  • Осветитель ML100Bi
  • Сетевой адаптер
  • Кабель питания переменного тока
  • Рефлектор с линзой ML-L15
  • Защитная крышка
  • Держатель на стойку AD-E2

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 100 Вт (энергопотребление 120 Вт)
  • Цветовая температура: 2800К - 6500К
  • Индекс CRI: 97
  • Индекс TLCI: 98
  • Индекс R9: 0%-100%, плавная
  • Угол освещения: 15° (c линзовым рефлектором из комплекта), 36° (с рефлектором ML-L36)
  • Дистанционное управление: по Bluetooth, до 30 м
  • Работа от аккумулятора: внешний аккумулятор подключается через USB-C порт, отдельно доступен адаптер AK-B02 для батарей V-Mount
  • Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Байонет: Godox Mount
  • Тип крепления: гнездо 1/4" + адаптер на 5/8"
  • Температура эксплуатации: -10°C...+40°C
  • Вес: 487 г (без рефлектора)
  • Размеры: 12.2 х 11 х 4.6 см
  • Дата анонса: 2024 г
  • Страна производства: Китай

Совместимые аксессуары:

  • ML-GB – переходник на байонет Bowens
  • Проекционная насадка MLP
  • Аккумуляторная рукоятка AK-B02
  • Сферический софтбокс ML-CS30
  • Октабокс ML-SF50
  • Рефлектор ML-L36