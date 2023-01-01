Описание

Бюджетная кольцевая вспышка, дающая бестеневой рисунок. Подходит для макросъемки, для использования в медицине, науке, судебной экспертизе. В отличие от более дорогих вспышек, у ML-150 нет возможности раздельно управлять мощностью правой и левой половины, а также нет управления мощностью в автоматическом режиме. Мощность регулируется в пределах 5 ступеней с шагом в 1 ступень (1 - 1/16). Вспышка подходит для всех фотоаппаратов со стандартным «горячим башмаком», поддерживающих синхронизацию по центральному контакту.

В комплекте установочные кольца для объективов с резьбой 49, 52, 55, 58, 62 и 67 мм.