Кольцевая вспышка Godox ML-150, универсальная
Код товара : УТ-00031488
Артикул : 26357
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
10
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/16 с шагом 1 ступень
Длительность импульса
1/300 - 1/5000 с
Время полной перезарядки, min (с)
0.1 - 2 с
Питание
4 элемента типоразмера АА
Минимальное количество срабатываний
300 - 1000
Физические характеристики
Вес
370 г
Прочие особенности
Комплектация
вспышка с блоком управления, 6 установочных колец (49, 52, 55, 58, 62, 67 мм)
Описание
Бюджетная кольцевая вспышка, дающая бестеневой рисунок. Подходит для макросъемки, для использования в медицине, науке, судебной экспертизе. В отличие от более дорогих вспышек, у ML-150 нет возможности раздельно управлять мощностью правой и левой половины, а также нет управления мощностью в автоматическом режиме. Мощность регулируется в пределах 5 ступеней с шагом в 1 ступень (1 - 1/16). Вспышка подходит для всех фотоаппаратов со стандартным «горячим башмаком», поддерживающих синхронизацию по центральному контакту.
В комплекте установочные кольца для объективов с резьбой 49, 52, 55, 58, 62 и 67 мм.