Описание

Накамерная вспышка Godox LUX Junior – универсальный компактный источник света в винтажном стиле. Поскольку для синхронизации используется только центральный контакт горячего башмака, вспышка совместима с камерами всех брендов. В комплекте даже идет синхрокабель для старых камер, у которых нет горячего башмака, но есть PC разъем синхронизации.

Прикоснись к 80-м

Быть простым - вот основная идея вспышки Lux Junior. Возьмите ее в руки, выберите режим и начните творить. Благодаря совместимости со всеми типами камер, она позволяет вашему творчеству развиваться без каких-либо преград. Как бы ни менялось время и не совершенствовались технологии, Lux Junior подарит вам красоту и эстетику 80-х.

Сохраняй легкость

Благодаря полуавтоматическому режиму A вы можете полностью погрузиться в творчество, не задумываясь о настройках. Режим работает следующим образом: поставьте камеру в ручной режим экспозиции, ISO 100, f/2.8, выдержка 1/125 с. Если вы хотите изменить диафрагму, измените ISO в другую сторону: например, ISO 200 для f/4, ISO 400 для f/5.6 и так далее. Благодаря встроенному дальномеру вспышка самостоятельно определит расстояние до объекта съемки и настроит свою мощность соответственно. Режим работает на дистанции до 4 м.

Режим М

Хотите самостоятельно выбирать мощность импульса – нет проблем. Поставьте вспышку в режим М и экспериментируйте: мощность устанавливается от 1/1 до 1/64 с помощью диска на корпусе. Обратим внимание, что режим срабатывания с низкой мощностью (1/64) позволяет использовать эту вспышку даже при съемке младенцев. С цифровыми камерами экспозицию легко подобрать с помощью 2-3 «пристрелочных» снимков. Для съемки на пленку вспышка оснащена двумя дисками калькулятора экспозиции: совместите значение ISO пленки с дистанцией до объекта, после чего поверните диск так, чтобы выбранная диафрагма оказалась в самом верхнем положении (на 12 часов), тем самым вспышка будет установлена на оптимальное значение мощности.

Использование на выносе

Благодаря разъему синхронизации 3.5 мм, вы можете использовать универсальные студийные радиосинхронизаторы или синхрокабели для использовании вспышки на выносе. Вспышка также оснащена световой ловушкой для синхронизации по 1 или 2 импульсу от других вспышек, накамерных или студийных.