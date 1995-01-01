Современный мир фотографии и видеосъемки демонстрирует растущий спрос на универсальные RGB-решения для освещения. Светодиодные приборы Litemons серии LA обеспечивают высокое качество света с диапазоном цветовой температуры 1800K-10000K, а также полноцветное RGB освещение. Эти устройства позволяют создавать освещение с миллионами оттенков, раскрывая творческий потенциал в разных съемочных ситуациях. Режим световых эффектов открывает новые возможности, позволяя создавать впечатляющие визуальные образы на съемочной площадке. Поддержка аккумуляторов V-mount обеспечивает работу на любой локации. Управление через мобильное приложение Godox Light и поддержка моментального соединения по NFC позволяет быстро настраивать освещение, давая пользователям возможность сосредоточиться на процессе съёмки.



Красочное освещение

По сравнению с традиционными «биколорными» источниками света, серия LA обеспечивает более высокое качество и производительность. Благодаря расширенному диапазону цветовых температур 1800K-10000K, возможности коррекции GM (зеленый / маджента) и режиму GEL для имитации гелевых фильтров, эти приборы снижают трудозатраты на постобработку и избавляют от необходимости использовать фильтры, тем самым сокращая количество дополнительного оборудования. Для управления цветом также предлагается более точный режим RGB (0-256 по красному, синему, зеленому цвету) и более простой HSI (выбор одного из 360 оттенков гаммы, а затем его насыщенности и яркости).



Качественные светодиоды c высокой яркостью

Используя самые передовые светодиодные технологии KNOWLED, серия LA задает новые стандарты оптической эффективности в индустрии, значительно превосходя RGB-приборы прошлых поколений.

Поддержка NFC: быстрое соединение

Запустите приложение Godox Light и поднесите телефон к чипу NFC на осветительном приборе, сопряжение произойдет практически мгновенно. Это особенно удобно при использовании сразу нескольких осветительных приборов.



Управление с помощью приложения

Приложение Godox Light позволяет удобно настраивать параметры освещения и поддерживает новую функцию переключения сцен. К приложению можно легко подключить несколько приборов для дистанционного управления различными световыми эффектами и параметрами.



Питание от сети или аккумулятора V-Mount

Приборы серии LA могут работать от сетевого адаптера питания (всегда идет в комплекте) или от аккумуляторов типа V-mount в сочетании с батарейной площадкой Godox DBP-V Dual Battery Plate (приобретается отдельно).

Прямые трансляции на новом уровне

Приборы серии LA легко настраиваются и идеально подходят для освещения прямых трансляций в помещениях, создают красочную атмосферу с высоким качеством изображения и повышают эффективность работы начинающих контент-мейкеров.



Комплекты приборов LA для любых задач

В ассортименте имеются комплекты из одного или трех осветительных приборов со специально разработанными сумками, ячейки которых обеспечивают защиту оборудования при транспортировке.



Крепление Bowens

Осветительные приборы серии LA оснащены универсальным креплением Bowens, которое обеспечивает совместимость с различными светоформирующими насадками, максимально раскрывающими ваш творческий потенциал.



Что в коробке

Осветительный прибор

Кабель питания AC

Рефлектор BR30

Страховочный трос

Сетевой адаптер

Характеристики