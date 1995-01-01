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Осветитель Godox LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт

  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
  • LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
Код товара:УТ-00082550
Артикул:31935

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мощный светодиодный моноблок с универсальным байонетом Bowens, изменяемой цветовой температурой и возможностью работы как от сети, так и от пары аккумуляторов V-Mount (батарейная площадка Godox DBP-V продается отдельно). Поддерживает дистанционное управление по Bluetooth, через мобильное приложение Godox. 11 спецэффектов позволяют имитировать вспышки от молний, мерцающий свет телеэкрана, свет от открытого огня и так далее.

Для своей мощности Godox LITEMONS LA300Bi обладает очень привлекательной ценой, а благодаря популярному байонету Bowens он может использоваться с широким ассортиментом световых модификаторов: с софтбоксами, линзами Френеля, проекционными насадками и так далее.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 300 Вт (потребление: 330 Вт)
  • Цветовая температура: 2800К - 6500К
  • Индекс CRI: 95
  • Индекс TLCI: 95
  • Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
  • Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение, до 30 м
  • Работа от аккумулятора: через площадку Godox DBP-V Dual Battery Plate (приобретается отдельно)
  • Работа от сети: сетевой адаптер 100-240В в комплекте
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Байонет: Bowens
  • Тип крепления: на стойку, 5/8"
  • Температура эксплуатации: -20°C...40°C
  • Вес: 2.5 кг
  • Размеры: 23.1 х 15.6 х 23.8 см
  • Дата анонса: 2024 г
  • Страна производства: Китай

Комплектация:

  • Осветитель
  • Рефлектор BR30
  • Сетевой адаптер
  • Кабель питания AC
  • Стальной страховочный трос