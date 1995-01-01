Мощный светодиодный моноблок с универсальным байонетом Bowens, изменяемой цветовой температурой и возможностью работы как от сети, так и от пары аккумуляторов V-Mount (батарейная площадка Godox DBP-V продается отдельно). Поддерживает дистанционное управление по Bluetooth, через мобильное приложение Godox. 11 спецэффектов позволяют имитировать вспышки от молний, мерцающий свет телеэкрана, свет от открытого огня и так далее.

Для своей мощности Godox LITEMONS LA300Bi обладает очень привлекательной ценой, а благодаря популярному байонету Bowens он может использоваться с широким ассортиментом световых модификаторов: с софтбоксами, линзами Френеля, проекционными насадками и так далее.

Характеристики

Тип света: светодиодный

светодиодный Мощность: 300 Вт (потребление: 330 Вт)

300 Вт (потребление: 330 Вт) Цветовая температура: 2800К - 6500К

2800К - 6500К Индекс CRI: 95

95 Индекс TLCI: 95

95 Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная

0 - 100%, плавная Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение, до 30 м

по Bluetooth через мобильное приложение, до 30 м Работа от аккумулятора: через площадку Godox DBP-V Dual Battery Plate (приобретается отдельно)

через площадку Godox DBP-V Dual Battery Plate (приобретается отдельно) Работа от сети: сетевой адаптер 100-240В в комплекте

сетевой адаптер 100-240В в комплекте Система охлаждения: активная (вентилятор)

активная (вентилятор) Байонет: Bowens

Bowens Тип крепления: на стойку, 5/8"

на стойку, 5/8" Температура эксплуатации: -20°C...40°C

-20°C...40°C Вес: 2.5 кг

2.5 кг Размеры: 23.1 х 15.6 х 23.8 см

23.1 х 15.6 х 23.8 см Дата анонса: 2024 г

2024 г Страна производства: Китай

Комплектация: