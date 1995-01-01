Осветитель Godox LITEMONS LA300Bi, 2800-6500К, 300 Вт
Товар не найден
Характеристики
Описание
Мощный светодиодный моноблок с универсальным байонетом Bowens, изменяемой цветовой температурой и возможностью работы как от сети, так и от пары аккумуляторов V-Mount (батарейная площадка Godox DBP-V продается отдельно). Поддерживает дистанционное управление по Bluetooth, через мобильное приложение Godox. 11 спецэффектов позволяют имитировать вспышки от молний, мерцающий свет телеэкрана, свет от открытого огня и так далее.
Для своей мощности Godox LITEMONS LA300Bi обладает очень привлекательной ценой, а благодаря популярному байонету Bowens он может использоваться с широким ассортиментом световых модификаторов: с софтбоксами, линзами Френеля, проекционными насадками и так далее.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 300 Вт (потребление: 330 Вт)
- Цветовая температура: 2800К - 6500К
- Индекс CRI: 95
- Индекс TLCI: 95
- Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
- Дистанционное управление: по Bluetooth через мобильное приложение, до 30 м
- Работа от аккумулятора: через площадку Godox DBP-V Dual Battery Plate (приобретается отдельно)
- Работа от сети: сетевой адаптер 100-240В в комплекте
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: на стойку, 5/8"
- Температура эксплуатации: -20°C...40°C
- Вес: 2.5 кг
- Размеры: 23.1 х 15.6 х 23.8 см
- Дата анонса: 2024 г
- Страна производства: Китай
Комплектация:
- Осветитель
- Рефлектор BR30
- Сетевой адаптер
- Кабель питания AC
- Стальной страховочный трос