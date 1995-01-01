Описание

Доступный и мощный светодиодный осветитель Godox LITEMONS LA150D обеспечивает освещенность 84 800 лк на расстоянии 1 м (со штатным рефлектором). При этом обеспечивается высокая точность цветопередачи: CRI 96, TLCI 97, прибор также обеспечивает высокое постоянство цветовой температуры при диммировании: в пределах +/- 100К от номинала. Благодаря круглой форме светодиода блики от зеркальных и глянцевых поверхностей сохраняют естественную округлую форму. Встроенный Bluetooth приемник позволяет управлять яркостью прибора через мобильное приложение Godox Light, а также включать режим мерцающих спецэффектов, что очень удобно, когда прибор находится в труднодоступном месте.

Всего доступно 8 спецэффектов:

Вспышка 1

Вспышка 2

Вспышка 3

Молния 1

Молния 2

Молния 3

ТВ

Сломанная лампа

Необходимо отметить, что освещенность 84 800 лк на 1 м достигается при использовании рефлектора RFT-19, который создает неравномерный световой поток с ярким центром и приглушенными краями. С открытой лампой освещенность на 1 м составляет 7030 лк, что тоже весьма неплохо. LITEMONS LA150D обладает достаточным запасом яркости, чтобы использоваться с большими софтбоксами, которые, как известно, сильно снижают светопропускаемость при рассеивании света.

Байонет Bowens обеспечивает совместимость с широким ассортиментом светоформирующих насадок: с софтбоксами, линзами Френеля, проекционными насадками и так далее, также предусмотрено крепление для зонта.

Прибор охлаждается с помощью большого вентилятора, который расположен в нижней части корпуса. Бесшумного режима или регулировки скорости вентилятора здесь нет, но в целом он работает довольно тихо даже при длительном использовании на максимальной мощности, при этом сохраняя постоянные обороты: гул от него, если и попадет на запись, можно очень легко удалить современными инструментами шумоподавления. Блок питания вынесен отдельно, что хорошо, так как это способствует меньшему нагреву корпуса самого осветителя. С помощью крепления с металлическим кольцом, идущим в комплекте, блок можно при желании подвесить на рукоятку осветителя или на одну из рукояток студийной стойки. Длина кабеля питания составляет 5 метров от розетки до блока + еще около 220 см от блока до осветителя.

Godox LITEMONS LA150D по характеристикам не сильно отличается от более дорогой модели LA200D, которая, в свою очередь, является прямым конкурентом осветителя Aputure Amaran 200D. При незначительно меньшей мощности LA150D стоит ощутимо дешевле – это хороший выбор для оснащения любительских и полупрофессиональных студий.