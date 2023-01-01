Осветитель Godox LEDP120C, светодиодный, 12 Вт, 3300 - 5600 К
Код товара : УТ-00031527
Артикул : 26355
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
10%…100%
Индекс CRI
95
Освещенность
на 0.5 м: 630 лк (3300К), 680 лк (5600К)
Минимальная цветовая температура, K
3300
Максимальная цветовая температура, K
5600
Тип крепления
на стойку 5/8"
Прочие характеристики
Вес
220 г
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Компактная световая панель Godox LEDP120C может использоваться как на камере, так и на отдельном держателе. Цветовая температура регулируется в пределах от 3300 до 5600 К, с помощью рукоятки на задней панели. LEDP120C работает только от литиевых аккумуляторов типа Sony NP-F (не входят в комплект поставки). Шторки, возможность установки светофильтров, дистанционное управление с пульта – всего этого у LEDP120C нет. При этом панель использует качественные светодиоды с высоким индексом цветопередачи (CRI > 95, TLCI > 95).
Комплектация: панель, шарнирный адаптер для башмака камеры, инструкция.
- Количество светодиодов: 116
- Мощность: 12 Вт
- Яркость: 580 / 630 / 680 люкс (на дистанции 0.5 м, при 4500, 3300, 5600 К)
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 3300 – 5600К
- Аккумулятор: литий-ионный, с креплением Sony NP-F (продается отдельно)
- Работа от сети: нет
- Температура эксплуатации: -10…+50° С
- Тип крепления: резьба 1/4"-20, адаптер для башмака камеры
- Размеры: 17 х 13 х 1.7 см
- Вес: 220 г