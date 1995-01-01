Осветитель Godox LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
Код товара:УТ-00055792
Артикул:28653
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодная панель
Мощность32 Вт
Освещенность1500 - 2900 лк на 1 м в зависимости от цветовой температуры
Цветовая температура3300К... 5600К
Регулировка мощности3300К или 5600К: 10%~100%, 3400К~5500К: 25%~100%
Дистанционное управление433 МГц, пульт ДУ RC-A5 (продается отдельно), до 20 м
Работа от аккумулятора2 аккумулятора типа Sony NP-F
Работа от сетисетевой адаптер в комплекте
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияштативное гнездо 1/4" (снизу и по бокам)
Температура эксплуатацииот -10° до 50°C
Вес620 г
Размеры25 х 17 х 4.5 см
Сайт производителяhttps://godox.ru
Комплектациясм. описание
Страна производстваКитай
Описание
Cветовая панель средних размеров, с изменяемой цветовой температурой (3300 – 5600К +/- 300К). 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м, 4200К). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). В комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр. Отличия панелей Godox LED500 заключаются в следующем: LED500 – студийная панель с лирой и шторками, LED500LR – панель без лиры, но со шторками, LED500L – панель без лиры и без шторок.
Комплектация:
- Осветитель светодиодный Godox LED500LRC
- Матовый светорассеиватель
- Рукоятка
- Сетевой адаптер
- Документация