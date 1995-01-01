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Осветитель Godox LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К

  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
  • LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
Код товара:УТ-00055792
Артикул:28653

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Cветовая панель средних размеров, с изменяемой цветовой температурой (3300 – 5600К +/- 300К). 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м, 4200К). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). В комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр. Отличия панелей Godox LED500 заключаются в следующем: LED500 – студийная панель с лирой и шторками, LED500LR – панель без лиры, но со шторками, LED500L – панель без лиры и без шторок.

Комплектация:

  • Осветитель светодиодный Godox LED500LRC
  • Матовый светорассеиватель
  • Рукоятка
  • Сетевой адаптер
  • Документация