Осветитель Godox LED500LRC, светодиодный, 32 Вт, 3300 - 5600 К
Код товара : УТ-00055792
Артикул : 28653
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Cветовая панель средних размеров, с изменяемой цветовой температурой (3300 – 5600К +/- 300К). 504 светодиода обеспечивают яркость 2900 люкс (на расстоянии 1 м, 4200К). Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от 2 аккумуляторов Sony серии NP-F (или аналогов). В комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр. Отличия панелей Godox LED500 заключаются в следующем: LED500 – студийная панель с лирой и шторками, LED500LR – панель без лиры, но со шторками, LED500L – панель без лиры и без шторок.
Комплектация:
- Осветитель светодиодный Godox LED500LRC
- Матовый светорассеиватель
- Рукоятка
- Сетевой адаптер
- Документация