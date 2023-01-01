Компактная световая панель, которую можно использовать на камере, на подставке, на стойке или в руке. Цветовая температура регулируется с помощью конверсионных светофильтров, в комплекте оранжевый и синий. Максимальная яркость: 860 люкс. Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от аккумулятора типа Sony NP-F. Крепление позволяет регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. Помимо цветных, в комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.