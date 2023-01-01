Осветитель Godox LED308W II, светодиодный, 21 Вт, 5600 К
Код товара : УТ-00031521
Артикул : 26287
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.800
Описание
Компактная световая панель, которую можно использовать на камере, на подставке, на стойке или в руке. Цветовая температура регулируется с помощью конверсионных светофильтров, в комплекте оранжевый и синий. Максимальная яркость: 860 люкс. Мощность плавно регулируется от 10 до 100% – как с помощью рукоятки на панели, так и с помощью пульта дистанционного управления (приобретается отдельно). Осветитель может работать от сети или от аккумулятора типа Sony NP-F. Крепление позволяет регулировать наклон панели, а шторки - изменять угол рассеивания. Помимо цветных, в комплекте идет рассеивающий полупрозрачный светофильтр.
Комплектация: подставка, рукоятка, оранжевый фильтр, синий фильтр. рассеивающий фильтр, инструкция.
- Количество светодиодов: 308
- Мощность: 21 Вт
- Яркость: 860 люкс (на дистанции 1 м, при 4100 К)
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 5600К +/- 300К
- Частота радиоуправления: 433 МГц
- Дистанция радиоуправления: до 20 м
- Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
- Аккумулятор: литий-ионный, с креплением NP-F (продается отдельно)
- Работа от сети: да, 6.5 - 12 Вольт (адаптер продается отдельно)
- Система охлаждения: пассивная
- Температура эксплуатации: -10…+50° С
- Тип крепления: 5/8" (16 мм)
- Размеры: 18.5 х 18 х 4см
- Вес: 400 г