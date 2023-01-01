Описание

Серия KNOWLED включает в себя полный спектр профессиональных светодиодных систем освещения для удовлетворения разнообразных и гибких потребностей пользователей, вдохновляет и помогает им полностью раскрыть свой потенциал в творчестве. Придерживаясь высочайшего качества исполнения, Новые представители серии M300D и M200D со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой и M300Bi и M200Bi с регулируемой цветовой температурой откроют перед вами все возможности для создания видеоконтента, кинопроизводства, создания роликов для YouTube и т.д. Самое универсальное и передовое осветительное оборудование из серии Knowled готово поразить вас!

Возможность регулировки цветовой температуры

Вы можете выбрать сбалансированные по дневному свету M200D/M300D или поддерживающие регулировку цветовой температуры M200Bi/M300Bi в соответствии с вашими задачами и предпочтениями.



Новые уровни производительности

Осветители серии Knowled обеспечивают яркость, намного превосходящую аналоги, предоставляя вам самую высокую эффективность светодиодных осветителей мощностью 200 и 300 Вт.



Универсальная система освещения

Осветители Knowled совместимы с передовыми светоформирующими устройствами Godox: например, с оптическими насадками с линзой Френеля FLS10/FLS8, проекционными насадками VSA 19K/26K/36K и другими модификаторами Godox с креплением Bowens, предоставляя вам настоящую универсальную систему, позволяющую легко и свободно творить. Приложение Godox Light поможет вам легко управлять всей системой.



Высочайшая точность цветопередачи

Соответствуя самым высоким критериям точности цветопередачи (CRI 96+, TLCI 97+), данные осветительные приборы обеспечивают передачу естественных оттенков кожи и точных цветов в любой окружающей обстановке, помогая вам создать кинематографическую картину, которую вы себе представляли.



Новый эталон конструкции

Благодаря эргономичному дизайну блока управления, который можно надежно и удобно закрепить прямо на осветительной стойке с помощью зажима LSA-03, приборы Knowled обеспечат высочайшую эффективность при съемке на локации.



Интуитивно понятный интерфейс

Панель управления с ЖК-экраном обеспечивает простой, понятный и быстрый доступ ко всем необходимым функциям.



Профессиональное диммирование

4 кривых диммирования (экспоненциальная, линейная, логарифмическая и S-образная) обеспечивают уникальное поведение регулировки выходной мощности, подходящее для разнообразных ситуаций и задач, где требуется высокая точность управления в определенной части диапазона.



Имитация световых эффектов

Используйте встроенные световые спецэффекты для имитации кинематографического освещения! Доступные эффекты: мерцающая лампа, молния, фотовспышки, свет от телеэкрана.



Современная система управления

Несколько методов управления дают вам максимальную свободу и максимальную эффективность в согласованном управлении всей системой освещения на съемочной площадке. Используйте беспроводной пульт ДУ (RC-A6, продается отдельно), мобильное приложение Godox Light или проводное управление по протоколу DMX для создания сложных световых схем.



Бесшумное охлаждение

Мощные радиаторы охлаждения обеспечивает эффективное теплоотведение, поэтому вентиляторы работают на низкой скорости и не шумят. Осветители подойдут для съемок камерных интервью, киносъемок, телевещания и многого другого.



Работайте везде

Осветитель может работать от источника питания переменного или постоянного тока, а также питаться от одного или двух аккумуляторов с креплением V-Mount, что помогает добиться отличного результата как в студии, так и на локации.