Описание

Godox FL150R – портативный гибкий, пластичный светодиодный осветитель. Используется в процессе кинопроизводства, видео- и фотосъемки за пределами студии. Может служить источником света при предметной и портретной съемке, при съемке в небольшом пространстве, например, в салоне автомобиля.

Осветители обеспечивают качественный световой поток с плавно регулируемыми цветовой температурой и яркостью.

Для дистанционного управления осветителем используются:

беспроводной пульт дистанционного управления RC-A5 (входит в комплект), который работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 групп и 16 каналов;

смартфон с мобильным приложением GodoxPhoto, доступным в App Store и Play Market.

Для питания осветителя можно использовать батарею V-mount (приобретается отдельно) или сеть, подключая прибор через сетевой адаптер.

В комплект входит складной держатель X-mount для легкой установки осветителя и сумка для переноски и хранения.