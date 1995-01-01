Профессиональный гибкий портативный светодиодный осветитель FH50Bi/FH50R для стримеров и видеооператоров. FH50R/FH50BI - это компактные, легкие и гибкие панели, предназначенные для освещения в самых разных условиях. Имея размеры 30х30 см и тонкую изгибаемую конструкцию, они хорошо подходят для установки в любом пространстве, даже самом ограниченном, например, на козырьке автомобиля, в углу стены и т.д.

Высококачественный металлический каркас осветителя позволяет регулировать площадь освещения без использования дополнительных насадок. Эти осветители станут незаменимым инструментом для стримеров, контент мейкеров, видеографов и режиссеров, для всех тех, кому требуется адаптивная и подвижная система освещения.

Свет в ваших руках

Благодаря прочному металлическому каркасу, который надежно фиксирует положение после каждого изгиба, можно быстро сформировать освещаемую область.

Легкий на подъем

FH50Bi/FH50R - это сверхлегкая панель, которую удобно носить с собой, почти как бутылку с водой. Портативная конструкция позволяет использовать этот осветитель как внутри помещений, так и на открытом воздухе, обеспечивая исключительную производительность, где бы вы ни находились.

Там, где нужно

Ультратонкие световые панели являются уникальным решением для освещения в ограниченных габаритах, например, в небольших студиях, в шкафах, на полках и т.д. Следует также отметить их способность гармонично вписываться в окружающее пространство, что позволяет размещать эти осветители на потолке или на стене, чтобы сымитировать освещение от потолочной лампы или свет из окна.

Мягкое освещение

Большая площадь панели обеспечивает эффект мягкого освещения. Осветители формируют сбалансированное естественное освещение, уменьшая контраст светотеневого рисунка. При портретной съемке это помогает скрыть мелкие недостатки кожи и делает изображение более привлекательным.

Регулировка цветовой температуры

Диапазон регулировки цветовой температуры осветителя FH50Bi составляет от 2800K до 6500K, а FH50R - от 2500K до 10000K. А благодаря плавности регулировки с малым шагом, можно соответствовать различным условиям освещения и сочетать эти осветители с другими осветительными приборами.

Весь спектр и настроения в кадре

Осветитель FH50R поддерживает режим цветного освещения с регулировкой цвета в полном 360˚-спектре HSI - такая возможность творческого освещения позволит создать в кадре любое настроение.

Художественные спецэффекты

FH50Bi поддерживает 11 спецэффектов, а FH50R - 14, поэтому теперь можно будет легко воспроизвести различные художественные сюжеты. Хотите ли вы создать романтическую сцену с помощью света от свечей или праздничную атмосферу с имитацией фейерверка - просто воспользуйтесь режимом спецэффектов.

Дистанционное управление

Возможность использования пульта дистанционного управления (приобретается отдельно) или мобильного приложения Godox Light (доступного для систем Android и iOS) позволит пользователям во время съемки иметь полный дистанционный контроль всех параметров освещения и быстро вносить корректировки в настройки, даже если осветитель расположен в труднодоступном месте.

В студии или на локации

Возможность питания от аккумуляторов V-mount или NP-F позволяет использовать эти осветительные приборы не только в студии, но и за ее пределами.

Комплектация :

Осветитель - 1 шт

Сумка - 1 шт

Сетевой адаптер - 1 шт

Держатель для стойки - 1 шт

Кабель питания от сети переменного тока - 1 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт