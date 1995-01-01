Godox F7-120Bi – биколорный светодиодный осветитель с линзой Френеля.

Окунитесь в совершенство освещения со светодиодным осветительным прибором Godox F7-120Bi. Обладая точной цветопередачей и откалиброванной цветовой температурой, он обеспечивает мягкий световой поток без мерцания. Угол раскрытия луча регулируется в диапазоне от 15° до 60°, что обеспечивает максимальную гибкость применения. В фото-, видео-, телевизионных студиях и виртуальных декорациях динамичных сцен - F7-120Bi станет вашим универсальным инструментом для освещения.



Яркое и равномерное освещение

Оснащенный высококачественной 7-дюймовой линзой Френеля, F7-120Bi обеспечивает равномерное световое пятно с мягкими светотеневыми переходами. Кроме того, линза Френеля минимизирует потери мощности, что позволяет F7-120Bi достичь впечатляющей освещенности светового пятна до 43100 люкс на расстоянии 1 метр и до 2280 лк на расстоянии 5 м.

Регулируемый угол луча

F7-120Bi позволяет регулировать угол раскрытия луча в диапазоне от 15° до 60°, что дает возможность настроить освещение для самых разных задач. Кроме того, прибор оснащен четырехлепестковыми шторками, позволяющими отсечь лишнюю засветку и сформировать световое пятно.



Регулируемая цветовая температура

F7-120Bi оснащен функцией регулировки цветовой температуры в диапазоне от 3200K до 5600K. Теплые оттенки создают непринужденную атмосферу, а более холодные тона подчеркивают строгий стиль, что отвечает различным требованиям в студийной съемке.



Точная цветопередача

Обладая впечатляющими показателями индексов CRI 96+ и TLCI 97+, F7-120Bi способен безупречно отобразить истинные цвета и естественные оттенки кожи на съемочной площадке. Этот осветительный прибор соответствует строгим стандартам точности цветопередачи, предъявляемым в кино, телевидении и театральной индустрии.



Все под контролем

Встроенная панель управления: яркость, цветовая температура, угол луча и настройки DMX-адреса легко регулируются с помощью интуитивно понятных кнопок и регуляторов на корпусе прибора.

Мобильное приложение: встроенный модуль Bluetooth позволяет удобно управлять настройками прибора через приложение Godox Light App.

Протокол DMX: интерфейс DMX512 (вход / выход) позволяет точно и быстро управлять большими группами осветителей

Эффективное бесшумное охлаждение

Благодаря прочному металлическому корпусу и правильно расположенным отверстиям для отвода тепла F7-120Bi отличается быстрым и эффективным охлаждением. Это позволяет проводить длительные съемочные сессии, не беспокоясь о перегреве, и способствует длительному сроку службы. Безвентиляторная конструкция гарантирует полное отсутствие шума при студийной записи камерных сцен.



Последовательное подключение питания

Наличие входа и выхода питания переменного тока позволяет последовательно соединять до 10 осветительных приборов, упрощая монтаж групп оборудования в студии.



Что в коробке: F7-120Bi K2 – версия для установки на стойку

Осветительный прибор

Кабель питания

U-кронштейн

Страховочный трос

4-створчатые шторки

Крепежный адаптер

Характеристики