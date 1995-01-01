Осветитель Godox F7-120Bi K2 с линзой Френеля, 3200-5600K, 120 Вт
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Характеристики
Описание
Godox F7-120Bi – биколорный светодиодный осветитель с линзой Френеля.
Окунитесь в совершенство освещения со светодиодным осветительным прибором Godox F7-120Bi. Обладая точной цветопередачей и откалиброванной цветовой температурой, он обеспечивает мягкий световой поток без мерцания. Угол раскрытия луча регулируется в диапазоне от 15° до 60°, что обеспечивает максимальную гибкость применения. В фото-, видео-, телевизионных студиях и виртуальных декорациях динамичных сцен - F7-120Bi станет вашим универсальным инструментом для освещения.
Яркое и равномерное освещение
Оснащенный высококачественной 7-дюймовой линзой Френеля, F7-120Bi обеспечивает равномерное световое пятно с мягкими светотеневыми переходами. Кроме того, линза Френеля минимизирует потери мощности, что позволяет F7-120Bi достичь впечатляющей освещенности светового пятна до 43100 люкс на расстоянии 1 метр и до 2280 лк на расстоянии 5 м.
Регулируемый угол луча
F7-120Bi позволяет регулировать угол раскрытия луча в диапазоне от 15° до 60°, что дает возможность настроить освещение для самых разных задач. Кроме того, прибор оснащен четырехлепестковыми шторками, позволяющими отсечь лишнюю засветку и сформировать световое пятно.
Регулируемая цветовая температура
F7-120Bi оснащен функцией регулировки цветовой температуры в диапазоне от 3200K до 5600K. Теплые оттенки создают непринужденную атмосферу, а более холодные тона подчеркивают строгий стиль, что отвечает различным требованиям в студийной съемке.
Точная цветопередача
Обладая впечатляющими показателями индексов CRI 96+ и TLCI 97+, F7-120Bi способен безупречно отобразить истинные цвета и естественные оттенки кожи на съемочной площадке. Этот осветительный прибор соответствует строгим стандартам точности цветопередачи, предъявляемым в кино, телевидении и театральной индустрии.
Все под контролем
- Встроенная панель управления: яркость, цветовая температура, угол луча и настройки DMX-адреса легко регулируются с помощью интуитивно понятных кнопок и регуляторов на корпусе прибора.
- Мобильное приложение: встроенный модуль Bluetooth позволяет удобно управлять настройками прибора через приложение Godox Light App.
- Протокол DMX: интерфейс DMX512 (вход / выход) позволяет точно и быстро управлять большими группами осветителей
Эффективное бесшумное охлаждение
Благодаря прочному металлическому корпусу и правильно расположенным отверстиям для отвода тепла F7-120Bi отличается быстрым и эффективным охлаждением. Это позволяет проводить длительные съемочные сессии, не беспокоясь о перегреве, и способствует длительному сроку службы. Безвентиляторная конструкция гарантирует полное отсутствие шума при студийной записи камерных сцен.
Последовательное подключение питания
Наличие входа и выхода питания переменного тока позволяет последовательно соединять до 10 осветительных приборов, упрощая монтаж групп оборудования в студии.
Что в коробке: F7-120Bi K2 – версия для установки на стойку
- Осветительный прибор
- Кабель питания
- U-кронштейн
- Страховочный трос
- 4-створчатые шторки
- Крепежный адаптер
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 120 Вт
- Освещенность: см. таблицу
- Цветовая температура: 3200К ~ 5600K
- Индекс CRI: 96
- Индекс TLCI: 97
- Регулировка мощности: 0 ~ 100%, плавная
- Угол освещения: 15° ~ 60°
- Дистанционное управление: по Bluetooth (приложение Godox Light), DMX512 (вход и выход RJ-45)
- Работа от аккумулятора: нет
- Работа от сети: 100~240 В 50/60 Гц
- Система охлаждения: пассивная
- Байонет: нет
- Тип крепления: адаптер на стойку 5/8"
- Температура эксплуатации: -20° ~ 50°C
- Физические характеристики
- Вес: 7.63 кг
- Размеры: 50.9 × 32.4 × 38.1 см (U-кронштейн в разложенном состоянии)
- Дата анонса: июль 2024 г
- Страна производства: Китай