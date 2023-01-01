Моноблок Godox E160, 160 Дж
Код товара : УТ-00031479
Артикул : 26275
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Нет
Ведущее число (м, ISO 100)
43
Время перезарядки
0.3 - 2 с.
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/8 с шагом 0.1
Дистанционное управление настройками
есть, пульт Godox FT-16, XT-16
Длительность импульса
1/800 - 1/2000 с.
Моделирующий (пилотный) свет
75 Вт, галогенный
Предохранитель, A (для 220В)
5
Синхронизация
оптическая ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
от сети, 110-120/220-240 В, 60/50 Гц; возможно питание от аккумулятора Godox LP-450 / LP-800
Управление моделирующим светом
независимое, 9 уровней
Другие характеристики
Вес
1.15 кг
Вес (брутто), г
1.150
Комплектация
вспышка, лампа импульсная, лампа пилотная, кабель питания, инструкция
Размеры товара
11.8 х 20 х 20.3 см
Описание
Godox E – это очень доступные, легкие и компактные вспышки. Удобны для выездной работы (школьные портреты и т.д.), могут использоваться и в небольшой студии. Для своей цены обладают такими продвинутыми функциями как цифровое управление мощностью с точностью 0.1 ступени. Доступно дистанционное управление с помощью трансмитеров XT-16 или FT-16 (приемник вставляется в USB порт на вспышке), также можно использовать универсальные синхронизаторы (вход 3.5 мм) или срабатывание по световой ловушке.
У вспышек Godox E нет байонета, поэтому для них требуются специальные софтбоксы системы Godox Mini и рефлекторы с так называемым «универсальным» креплением (без байонета), также всегда можно воспользоваться фотозонтами, а немного утопленная в корпус лампа сама по себе работает как базовый рефлектор, если вам потребуется жесткий свет.