Моноблок Godox DP800 III, 800 Дж
Код товара : УТ-00045628
Артикул : 27753
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens
Ведущее число (м, ISO 100)
88
Время перезарядки
1с
Регулировка мощности, диапазон
4.0 ~ 10.0 (1/64~1/1) - 61 шаг
Длительность импульса
1/2000~1/800c
Моделирующий (пилотный) свет
150 Вт
Предохранитель, A (для 220В)
8
Синхронизация
встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 16 групп, до 100 м; световая / ИК ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
200-240В переменного тока 50/60 Гц
Управление моделирующим светом
пропорциональное / независимое / выкл.
Другие характеристики
Вес
3.2 кг
Вес (брутто), г
3.500
Описание
Третье поколение классических студийных моноблоков серии Godox DP. Отличается более высокой скоростью перезарядки и современным дизайном корпуса. Минимальная энергия импульса теперь составляет 1/64 от полной мощности (прибл. 13 Дж). Как и раньше, моноблок поддерживает беспроводную синхронизацию и дистанционное управление по радио через встроенный приемник системы Godox X.
Цифровое управление позволяет свободно переключаться между двумя форматами вывода энергии импульса: либо в виде 1/N, либо в виде N.N.
Как и раньше, моноблок поддерживает беспроводную синхронизацию и дистанционное управление по радио через встроенный приемник системы Godox X – от накамерных блоков управления X1T, X2T, XPro, а также от накамерных вспышек Godox. Доступно 32 канала, 16 групп, а также цифровая привязка по ID (99 значений) для предотвращения ложных срабатываний в очень больших студиях. Также возможна синхронизация по кабелю (гнездо 3.5 мм) или по световой ловушке.
Галогенная пилотная лампа мощностью 150 Вт может управляться в независимом или пропорциональном режиме.
Широко распространенный металлический байонет Bowens S-Type позволяет использовать огромное количество мягких и жестких световых модификаторов.