Описание

Третье поколение классических студийных моноблоков серии Godox DP. Отличается более высокой скоростью перезарядки и современным дизайном корпуса. Минимальная энергия импульса теперь составляет 1/64 от полной мощности (прибл. 13 Дж). Как и раньше, моноблок поддерживает беспроводную синхронизацию и дистанционное управление по радио через встроенный приемник системы Godox X.

Цифровое управление позволяет свободно переключаться между двумя форматами вывода энергии импульса: либо в виде 1/N, либо в виде N.N.

Как и раньше, моноблок поддерживает беспроводную синхронизацию и дистанционное управление по радио через встроенный приемник системы Godox X – от накамерных блоков управления X1T, X2T, XPro, а также от накамерных вспышек Godox. Доступно 32 канала, 16 групп, а также цифровая привязка по ID (99 значений) для предотвращения ложных срабатываний в очень больших студиях. Также возможна синхронизация по кабелю (гнездо 3.5 мм) или по световой ловушке.

Галогенная пилотная лампа мощностью 150 Вт может управляться в независимом или пропорциональном режиме.

Широко распространенный металлический байонет Bowens S-Type позволяет использовать огромное количество мягких и жестких световых модификаторов.