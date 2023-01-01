Моноблок Godox DP400 III, 400 Дж
Код товара : УТ-00045574
Артикул : 27752
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens S
Ведущее число (м, ISO 100)
65
Время перезарядки
0.3 - 1 с
Регулировка мощности, диапазон
1/1 - 1/64 или 10.0 ~ 4.0
Длительность импульса
от 1/800 до 1/2000 с.
Моделирующий (пилотный) свет
галогенный, 150 Вт, Е27
Предохранитель, A (для 220В)
5
Синхронизация
встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 16 групп, до 100 м; световая / ИК ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
от сети 220 В
Управление моделирующим светом
независимое, пропорциональное
Другие характеристики
Вес
2.54 кг
Вес (брутто), г
5.500
Комплектация
кабель питания, импульсная лампа, пилотная лампа, защитный пластиковый колпак
Размеры товара
42 х 21.5 х 12.5 см
Описание
Третье поколение классических студийных моноблоков серии Godox DP. Отличается более высокой скоростью перезарядки и современным дизайном корпуса. Минимальная энергия импульса теперь составляет 1/64 от полной мощности (прибл. 6 Дж), что позволяет использовать данную вспышку для съемки особо чувствительных к яркому свету новорожденных детей.
Цифровое управление позволяет свободно переключаться между двумя форматами вывода энергии импульса: либо в виде 1/N, либо в виде N.N.
Как и раньше, моноблок поддерживает беспроводную синхронизацию и дистанционное управление по радио через встроенный приемник системы Godox X – от накамерных блоков управления X1T, X2T, XPro, а также от накамерных вспышек Godox. Доступно 32 канала, 16 групп, а также цифровая привязка по ID (99 значений) для предотвращения ложных срабатываний в очень больших студиях. Также возможна синхронизация по кабелю (гнездо 3.5 мм) или по световой ловушке.
Галогенная пилотная лампа мощностью 150 Вт может управляться в независимом или пропорциональном режиме.
Широко распространенный металлический байонет Bowens S-Type позволяет использовать огромное количество мягких и жестких световых модификаторов.