Моноблок Godox DP400III, 400 Дж (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075357 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-01

<

















>













Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса. 10 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 140357 Мощность 400 Дж, байонет Bowens, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1.0 с, моделирующая лампа 150 Вт, алюминиевый корпус.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: 1 кабель, 1 рефлектор, 1 пилотная лампа;

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.