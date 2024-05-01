Моноблок Godox DP400III, 400 Дж (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075357
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-01
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
10 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140357
Мощность 400 Дж, байонет Bowens, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1.0 с, моделирующая лампа 150 Вт, алюминиевый корпус.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: 1 кабель, 1 рефлектор, 1 пилотная лампа;
Гарантия 90 дней.
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