Моноблок Godox DP1000II, 1000 Дж
Код товара : УТ-00031472
Артикул : 26271
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Bowens
Ведущее число (м, ISO 100)
92
Время перезарядки
0.4 - 2 с
Регулировка мощности, диапазон
1 - 1/16 с шагом 0.1 (10 - 6.0)
Дистанционное управление настройками
радио: трансмиттеры Godox X1 TTL, XPro TTL, XT-16S
Длительность импульса
от 1/800 до 1/2000
Моделирующий (пилотный) свет
150 Вт, E27, галогенный
Предохранитель, A (для 220В)
5
Синхронизация
радио: встроенный приемник, 2.4 ГГц, 32 канала, 16 групп, до 100 м; световая / ИК ловушка (1 / 2 импульс), вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
от сети, 110-120/220-240 В, 60/50 Гц; возможно питание от аккумулятора Godox LP-450 / LP-800
Управление моделирующим светом
пропорциональное, независимое (5 - 100%)
Другие характеристики
Вес
3.3 кг
Вес (брутто), г
5.500
Комплектация
моноблок (с пилотной и импульсной лампой), защитный пластиковый колпак, кабель питания
Размеры товара
12.5 х 21.5 х 42 см (с ручкой и лампой)
Описание
Серия студийных вспышек Godox DPII отличается DSII и Gemini GSII в основном по мощности и весу: в этой серии есть действительно мощные модели, с энергией импульса до 1000 Дж, поэтому и корпуса сделаны более массивными. Ручка располагается сзади, что позволяет пользоваться ей, когда моноблок установлен на высокую стойку. Мощность и другие параметры изменяются не кнопками, а удобной рукояткой на задней панели.
Вы можете дистанционно управлять этой вспышкой с помощью синхронизаторов серии X1T, XPro, или даже с помощью вспышки для телефона Godox A1. Быстрая перезарядка, цифровое управление с высокой точностью настройки (шаг 0.1), надежная беспроводная синхронизация – всё это Godox DPII.
Gemini DPII используют широко распространенный байонет Bowens S и могут использоваться с огромным количеством мягких и жестких световых модификаторов.
Пилотная лампа может управляться в независимом или пропорциональном режиме.
Производитель заявляет высокую стабильность цветовой температуры, без значительных сдвигов при изменении энергии импульса.
Внимание: рефлектор не входит в стандартный комплект.