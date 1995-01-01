Cube-S – первая в мире беспроводная микрофонная система с поддержкой функции Apple Find My, работающая на частоте 2.4 ГГц и оснащенная компактным зарядным кейсом, выполненным в стиле «капсулы времени». Стильный и маленький микрофон с чистейшим качеством звука (48 кГц 24 бита), стабильной передачей сигнала на расстоянии до 300 м и возможностью подключения по принципу Plug & Play. Необходимая вещь для видеоблогинга, прямых трансляций, мобильных съемок и многого другого.

Совершенно новый дизайн в духе «капсулы времени»

Cube-S получил дизайн, вдохновлённый капсулами времени, который обеспечивает настоящую портативность и несравненный комфорт в использовании. Просто нажмите на край футляра, чтобы его открыть, и окунитесь в мир превосходного звучания.

Потрясающая портативность

Футляр радиосистемы обладает размерами всего 8.8 x 3.1 x 3.6 см – сравнимо с пачкой жевательной резинки, – что делает его удивительно удобным для ношения с собой в кармане или небольшой сумке.

Поддержка функции Apple Find My

Cube-S сертифицирован сервисом Apple Find My (Локатор)*, что позволяет мгновенно находить местоположение микрофона через приложение Find My. Больше не придётся тратить время на поиски устройства — вы всегда готовы к работе.

* Эта функция доступна только для комплектов Cube-S Kit 2. Чтобы активировать её впервые, аккуратно вставьте прилагаемую шпильку в отверстие на зарядном футляре, пока не прозвучит сигнал.

Невероятно компактный передатчик

Входящий в комплект передатчик со встроенным микрофоном выполнен буквально в размере пуговицы: 2.5 x 2.4 x 1.2 см, вес 7 г. Он представляет собой крошечное, почти незаметное, но при этом эффективное аудиоустройство для широчайшего спектра задач. Передатчик можно носить разными способами: на клипсе, магните или нашейном шнурке. В комплекте идет набор стикеров для украшения микрофона.

48 кГц / 24 бита: Hi-Res-аудио

Благодаря качественной акустической конструкции, Cube-S обеспечивает первоклассное качество звучания с впечатляющей частотой дискретизации 48 кГц / 24 бита, соотношением сигнал/шум свыше 70 дБ и максимальным звуковым давлением до 115 дБ.

Двойное нажатие для управления записью

Передатчик также служит пультом дистанционного управления, позволяя запускать запись или делать снимки на телефоне с расстояния до 50 метров. Просто дважды нажмите кнопку, чтобы запечатлеть момент.

Шумоподавление одной кнопкой

Одно короткое нажатие на клавишу включения микрофона позволяет активировать режим цифрового шумоподавления и легко убрать посторонний шум (например, при съемке на улице, в многолюдных местах) и обеспечивает максимально чистое звучание при записи.

Управление через приложение GODOX MIC

Помимо интуитивных аппаратных элементов управления, Cube-S предлагает полноценные возможности и для дистанционной настройки. Подключившись к приложению Godox Mic, вы сможете легко регулировать разнообразные параметры звука.

Передача сигнала на расстояние до 300 м

Благодаря антенне с высоким коэффициентом усиления сигнала и улучшенной защитой от радиопомех, эта беспроводная система обеспечивает дальность передачи сигнала до 300 м, открывая новые горизонты для творческих идей.

Длительность работы до 30 часов

Передатчик TX способен работать до 10 часов на одном заряде. С зарядным футляром, который обеспечивает ещё две полные зарядки, общее время записи достигает 30 часов — достаточно для долгих съёмок и непрерывной работы.

Быстрая подготовка к работе

Микрофонная радиосистема Cube-S доступна в вариантах с USB-C и Lightning разъемами. Благодаря прямому подключению по принципу «Plug&Play» вы получаете чистое, чёткое звучание без дополнительных настроек.

Комплектация

Передатчик х2

Приёмник Lightning х1

Зарядный футляр х1

Кабель USB-A – USB-C х1

Магнитная клипса х2

Ворсовая ветрозащита х2

Кейс для хранения х1

Шнурок для переноски х2

Магнит ×4

Наклейка ×12

Шпилька ×1

Характеристики