Софтбокс Godox CS65D сферический, 65 см, Bowens
Код товара : УТ-00047397
Артикул : 27976
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Характеристики
Характеристики
Вес
2 кг
Вес (брутто), г
1.923
Размеры товара
диаметр 65 см
Описание
Cферический софтбокс типа «китайский фонарик», Godox CS65D диаметром 65 см предназначен для создания мягкого и равномерного света, который распространяется во всех направлениях. Благодаря углу рассеяния 270° этот софтбокс идеально подходит для видеопроизводства, съемки потоковой трансляции в реальном времени и создания фильмов. Он хорошо подходит в качестве единственного источника света, а также отлично справляется с ролью вспомогательного заполняющего света.
Байонет Bowens
Оснащенный креплением Bowens, софтбокс полностью совместим с любой вспышкой или источником постоянного света с байонетом Bowens, например: Godox SL150II, UL150, светодиодными осветителями серии VL и другими.
Невероятно быстрая установка
Благодаря простой и прочной конструкции этим софтбоксом очень легко пользоваться. Его можно разобрать или собрать всего за несколько секунд, что обеспечивает высокую мобильность использования.
Тканевые шторки для большего контроля
Для более точного управления светом отдельно можно приобрести съемные 4-секционные шторки SS-65, которые крепятся с любой стороны софтбокса. Обернув софтбокс шторками, можно избавиться от нежелательной засветки или сконцентрировать свет в определенном направлении.