Проекционная насадка Godox BLP для источников постоянного света с вращающимся на 360° корпусом позволяет легко изменять расположение рисунка проекции. Благодаря эффективному теплоотводу, широкому ассортименту линз и множеству светоформирующих аксессуаров, проекционная насадка BLP является превосходным инструментом для креаторов и творцов, для крепления линз используется байонет EF (в комплекте линза 85 мм), устанавливается на светильники с байонетом Bowens.

Корпус насадки BLP вращается на 360°, что позволяет легко изменять положение рисунка проекции путем поворота передней части насадки.

Прецизионно точные линзы позволят создать четкое световое пятно с резкими краями без искажения цветопередачи для реалистичного и четкого изображения по всему кадру.

Теплоизолирующий корпус насадки защитит от ожогов, а широкое основание и вентиляционные отверстия позволят эффективного рассеивать тепло для повышения надежности работы и продления срока эксплуатации.

В комплект входит стандартная 85-мм линза. Дополнительно доступны три совместимые линзы (48 мм, 65 мм и 150 мм), которые можно приобрести отдельно для решения различных задач. Эти линзы также совместимы с проекционной насадкой для вспышек Godox BFP.

Для крепления линз используется байонет EF, совместимый с различными объективами.

Байонет Bowens и широкое основание позволит устанавливать насадку на большинство осветительных приборов, включая серии осветителей Godox SL, M, LA, SZ и другие.

Комплектация Godox BLP включает: проекционную насадку BLP, объектив Godox Lens85, держатель масок GOBO Godox MLP-CF, набор из 6 масок гобо Godox MLP-GS, держатель цветных фильтров Godox BLP-CTF и сумку для хранения комплекта.

Дополнительно можно приобрести: ирисовую диафрагму Godox MLP-ID, набор цветных фильтров Godox SA-11C или набор цветокоррекционных фильтров Godox SA-11T.

Примечание: рекомендуется использовать со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.

Характеристики:

Модель: Godox BLP

Godox BLP Байонет: Bowens

Bowens Адаптер для объектива: Байонет EF

Байонет EF Объектив: 85 мм

85 мм Максимальная мощность осветителя: 300 Вт

300 Вт Материал: Алюминиевый сплав

Алюминиевый сплав Размеры насадки (без линзы): 220 х 220 х 166 мм

220 х 220 х 166 мм Размеры объектива: 80 х 80 х 88 мм

80 х 80 х 88 мм Вес насадки (без линзы): 1,3 кг

1,3 кг Вес объектива: ≈0.5 кг

≈0.5 кг Размер упаковки: 310 х 195 х 215 мм

310 х 195 х 215 мм Вес с упаковкой: 3,6 кг

Комплектация: