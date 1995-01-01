Проекционная насадка Godox BLP с объективом 85 мм
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Описание
Проекционная насадка Godox BLP для источников постоянного света с вращающимся на 360° корпусом позволяет легко изменять расположение рисунка проекции. Благодаря эффективному теплоотводу, широкому ассортименту линз и множеству светоформирующих аксессуаров, проекционная насадка BLP является превосходным инструментом для креаторов и творцов, для крепления линз используется байонет EF (в комплекте линза 85 мм), устанавливается на светильники с байонетом Bowens.
Корпус насадки BLP вращается на 360°, что позволяет легко изменять положение рисунка проекции путем поворота передней части насадки.
Прецизионно точные линзы позволят создать четкое световое пятно с резкими краями без искажения цветопередачи для реалистичного и четкого изображения по всему кадру.
Теплоизолирующий корпус насадки защитит от ожогов, а широкое основание и вентиляционные отверстия позволят эффективного рассеивать тепло для повышения надежности работы и продления срока эксплуатации.
В комплект входит стандартная 85-мм линза. Дополнительно доступны три совместимые линзы (48 мм, 65 мм и 150 мм), которые можно приобрести отдельно для решения различных задач. Эти линзы также совместимы с проекционной насадкой для вспышек Godox BFP.
Для крепления линз используется байонет EF, совместимый с различными объективами.
Байонет Bowens и широкое основание позволит устанавливать насадку на большинство осветительных приборов, включая серии осветителей Godox SL, M, LA, SZ и другие.
Комплектация Godox BLP включает: проекционную насадку BLP, объектив Godox Lens85, держатель масок GOBO Godox MLP-CF, набор из 6 масок гобо Godox MLP-GS, держатель цветных фильтров Godox BLP-CTF и сумку для хранения комплекта.
Дополнительно можно приобрести: ирисовую диафрагму Godox MLP-ID, набор цветных фильтров Godox SA-11C или набор цветокоррекционных фильтров Godox SA-11T.
Примечание: рекомендуется использовать со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.
Характеристики:
- Модель: Godox BLP
- Байонет: Bowens
- Адаптер для объектива: Байонет EF
- Объектив: 85 мм
- Максимальная мощность осветителя: 300 Вт
- Материал: Алюминиевый сплав
- Размеры насадки (без линзы): 220 х 220 х 166 мм
- Размеры объектива: 80 х 80 х 88 мм
- Вес насадки (без линзы): 1,3 кг
- Вес объектива: ≈0.5 кг
- Размер упаковки: 310 х 195 х 215 мм
- Вес с упаковкой: 3,6 кг
- Проекционная насадка Godox BLP
- Объектив 85мм (байонет EF)
- Держатель масок GOBO
- Набор из 6 масок GOBO MLP-GS
- Держатель цветных фильтров
- Сумка для хранения комплекта