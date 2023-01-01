Шторки и светофильтры Godox BD-08 для AD400Pro
Код товара : УТ-00068264
Артикул : 27251
2 820 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Набор Godox BD-08 специально разработан для аккумуляторной вспышки Godox AD400Pro включает в себя насадку с 4-лепестковыми шторками, съемную сотовую решетку и 4 цветных фильтра - зеленый, синий, красный и желтый. Шторки позволяют ограничить распространение светового потока для выборочного освещения нужных частей сцены. Соты сужают распространение луча в узкий пучок с мягкими краями. Цветные фильтры предназначены для решения различных художественных задач.