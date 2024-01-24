Стойка Godox 290F, 286 см, до 5 кг, пружинная амортизация (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072990
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-24/НМ
Причина уценки:
Присутствуют следы использования
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137990
Godox 290F - стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой для установки цифровых камер. Стойка используется во время работы в студии, выездных фото или видеосъемках для установки оборудования весом до 5 кг. Максимальная рабочая высота составляет 286 см, размер в сложенном виде 104 см. Стойка оснащена съемным шпиготом стандартного размера (5/8") с винтами 1/4" и 3/8".
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Гарантия 90 дней.