Объектив Godox Lens 19° для VSA-19K
Код товара : УТ-00072375
Артикул : 30236
26 670 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Линза Godox 19° Lens – сменный объектив для проекционных насадок Godox VSA-19K. Входит в стандартную комплектацию проекционной насадки Godox VSA-19K, формирует равномерный световой поток (равномерность освещения 70%).
Godox 19° Lens с лучшей в своем классе системой линз для устранения аберраций помогает проекционной насадке VSA создавать четкий луч света с резкими границами. Отклонение цветовой температуры находится в пределах 200 К, что позволяет делать точные снимки без значительных искажений цветов.
Также доступно приобретение линз с большими углами рассеивания 26° и 36° – Godox 26° Lens и Godox 36° Lens. Три линзы дают возможность формировать свет в соответствии с различными требованиями к углу рассеяния света и размеру светового пятна. Чем меньше угол рассеяния, тем меньше образуемое световое пятно и больше яркость светового потока от одинаковых источников света.
Характеристики:
- Совместимость: проекционные насадки Godox VSA
- Равномерность освещения 70%
- Отклонение цветовой температуры ≤ 200 К
- Угол рассеивания: 19°
- Апертура объектива: F/2.3 мм
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Материал линз: Оптическое стекло
- Материал корпуса: Пластик
- Размер: 135 х 219 х 137 мм
- Вес: 1.94 кг
Комплектация:
- Линза Godox 19° Lens для VSA-19K
- Кофр для хранения
- Руководство по эксплуатации
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