Описание

Линза Godox 19° Lens – сменный объектив для проекционных насадок Godox VSA-19K. Входит в стандартную комплектацию проекционной насадки Godox VSA-19K, формирует равномерный световой поток (равномерность освещения 70%).

Godox 19° Lens с лучшей в своем классе системой линз для устранения аберраций помогает проекционной насадке VSA создавать четкий луч света с резкими границами. Отклонение цветовой температуры находится в пределах 200 К, что позволяет делать точные снимки без значительных искажений цветов.

Также доступно приобретение линз с большими углами рассеивания 26° и 36° – Godox 26° Lens и Godox 36° Lens. Три линзы дают возможность формировать свет в соответствии с различными требованиями к углу рассеяния света и размеру светового пятна. Чем меньше угол рассеяния, тем меньше образуемое световое пятно и больше яркость светового потока от одинаковых источников света.

Характеристики:

Совместимость: проекционные насадки Godox VSA

проекционные насадки Godox VSA Равномерность освещения 70%

Отклонение цветовой температуры ≤ 200 К

Угол рассеивания: 19°

19° Апертура объектива: F/2.3 мм

F/2.3 мм Фокусное расстояние: 120 мм

120 мм Материал линз: Оптическое стекло

Оптическое стекло Материал корпуса: Пластик

Пластик Размер: 135 х 219 х 137 мм

135 х 219 х 137 мм Вес: 1.94 кг

Комплектация: