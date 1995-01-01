L-образная штативная площадка, созданная специально для камер Sony A9, A7 III, A7R III и штативных головок стандарта Arca Swiss. Идеально совпадает с камерой по размерам, оставляя открытыми входы (USB, HDMI, микрофонный и т.д.). Отдельная ниша оставлена для шестигранного ключа (для подтягивания штативных замков). Надежная металлическая конструкция, выточенная из 1 куска алюминия: без стыков, без сварных швов.

4 точки для крепления ремня камеры позволяют носить фотоаппарат как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

L-образные площадки обычно используются фотографами, снимающими на выезде: их форма позволяет легко переставить камеру из пейзажной ориентации в портретную, а также компенсировать дополнительное отклонение штатива на неровной поверхности (см. видео)