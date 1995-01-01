3-секционный карбоновый штатив Gitzo GT5533S – это самая маленькая модель из старшей серии Systematic Series 5. Штативы этой серии отличаются исключительно высокой безопасной нагрузкой – в частности, у этой модели она составляет 42 кг. Это позволяет использовать штатив даже с профессиональными камкордерами, кинокамерами, фотоаппаратами среднего и большого формата. Конструкция очень прочная, устойчивая и жесткая, и при этом достаточно легкая: благодаря применению карбона и магниевого сплава вес штатива составляет всего 2.6 кг.

Systematic – это модульная система, позволяющая оснащать штатив различными аксессуарами. В базовую комплектацию входит обычная плоская платформа, которую можно заменить на чашу 75 или 100 мм (для головок с базой-полусферой), скользящую или зубчатую (редукторную) вертикальную колонну, угловой адаптер для горизонтального размещения колонны и так далее.

Углепластиковые трубки, выполненные по фирменной технологии Carbon eXact, используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon). Диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков G-lock Ultra обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время защищая секции от проникновения пыли и грязи. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, а резьбовое гнездо Easy Link (3/8"-16) позволяет установить на штатив какой-либо дополнительный аксессуар: к примеру, большой монитор для удобства визирования.

Характеристики