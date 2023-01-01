Описание

Gitzo Systematic GT4553S 4 серии - мощный пятисекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для безопасной поддержки более длинных объективов и тяжелых камер. GT4533LS - это идеальное сочетание высоты, минимального веса, долговечности и бескомпромиссной стабильности. Не только самые «выносливые» и самые стабильные штативы Gitzo - семейство Systematic также устанавливает стандарты модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT4553S открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, видеоадаптером-полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic.

GT4553S весит 2,23 кг и обеспечивает впечатляющую грузоподъемность - 25 кг. Его рабочая высота составляет от 10 см до 136 см, а складывается до 48 см. Надежное, универсальное решение, которое легко взять с собой. Эта модель оснащена прочными штангами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые, ультрастабильные, съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную универсальность и эргономику, что позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как кронштейны Manfrotto, LED светильники, мониторы и т. д.

При диаметре верхней секции ноги 37 мм штатив GT4553S не только крепкий, но и компактный (его верхняя литая часть аналогична моделям 3 серии), а также предлагает идеальный показатель длины/высоты даже без центральной колонны. Он заменяет GT4552TS. Этот штатив популярен среди требовательных профессионалов, которым нужна надежная стабильная опора для тяжелого профессионального оборудования с длиннофокусными объективами.