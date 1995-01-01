Gitzo Systematic GT3543XLS 3 XL серии - мощный четырехсекционный профессиональный штатив из карбона, предназначенный для безопасной поддержки более длинных объективов и тяжелых камер. GT3543LS - это идеальное сочетание высоты, минимального веса, долговечности и бескомпромиссной стабильности.

Не только самые «выносливые» и самые стабильные штативы Gitzo - семейство Systematic также устанавливает стандарты модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT3543XLS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, видеоадаптером-полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic.

GT3543XLS весит 2,29 кг и обеспечивает впечатляющую грузоподъемность - 28 кг. Его рабочая высота составляет от 10 см до 202 см, а складывается до 71 см. Надежное, универсальное решение, которое легко взять с собой. Эта модель оснащена прочными штангами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые, ультрастабильные, съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную универсальность и эргономику, что позволяет пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как кронштейны Manfrotto, LED светильники, мониторы и т. д.

Штатив Systematic GT3543XLS заменяет GT3542XLS в качестве самого высокого 4-секционного штатива серии. Имея диаметр верхней секции ноги 32,9 мм, эта модель 3-ей серии является идеальным выбором для требовательных профессионалов, которые хотят путешествовать налегке, но при этом ищут адекватный уровень стабильности для массивного профессионального оборудования с длиннофокусным объективами.