Gitzo Systematic GT3543LS 3 long серии – мощный четырехсекционный штатив из карбона, предназначенный для безопасной поддержки длиннофокусных объективов и тяжелых камер. GT3543LS – это идеальное сочетание минимального веса, долговечности и бескомпромиссной стабильности. Не только самые «выносливые» и самые стабильные штативы Gitzo – семейство Systematic также устанавливает стандарты модульной конструкции. Литой верхний элемент штатива GT3543LS открывается и закрывается, что позволяет дополнять штатив плоским диском, зубчатой или скользящей центральной колонной, видеоадаптером-полусферой, выравнивающей базой или другими аксессуарами Systematic.

GT3543LS весит 2.03 кг и обеспечивает впечатляющую грузоподъемность - 28 кг. Его рабочая высота составляет от 9 см до 146 см, а складывается до 57 см. Надежное, универсальное решение, которое легко взять с собой. Эта модель оснащена прочными штангами Carbon eXact от Gitzo с закручивающимися замками G-Lock Ultra, которые надежно соединяют секции ног и защищают их от загрязнений. Новые ультрастабильные съемные наконечники делают штатив еще более надежным. Крепление Easy Link обеспечивает расширенную функциональность, позволяя пользователям подсоединять широкий набор дополнительных аксессуаров, таких как шарнирные кронштейны для крепления внешнего монитора или светильника.

Штатив Systematic GT3543LS заменяет GT3542LS в качестве высокого 4-секционного штатива серии. Имея диаметр верхней секции ноги 32.9 мм, эта модель 3-ей серии является идеальным выбором для требовательных профессионалов, которые хотят путешествовать налегке, но при этом ищут адекватный уровень стабильности для профессионального оборудования.