Высокий карбоновый штатив Gitzo GT3542L серии 3 (L – Long) на 16 см длиннее своей обычной версии (GT3542). Cоздан для надежной поддержки профессиональных камер с тяжелыми длиннофокусными объективами (максимальный рекомендуемый: 400mm f/2.8), при этом чрезвычайно портативный и легкий, как и вся серия Mountaineer. Ноги и центральная штанга выполнены по технологии Carbon eXact из карбонового волокна высокой плотности (High Modulus Carbon), их диаметр также увеличен для максимальной жесткости и прочности.

Gitzo GT3542L весит всего 1.95 кг, достигает высоты 178 см и складывается до 59 см. Этот штатив станет идеальным решением для профессиональных фотографов, которым нужна устойчивость на высшем уровне и надежная поддержка вместе с минимальным весом для долгих пеших переходов и тщательного исследования территории в поисках лучшего кадра.

Центральная колонна со свободным ходом легко отворачивается, оставляя на месте только короткий адаптер для съемки с уровня земли, обеспечивая фотографам широчайший диапазон ракурсов. Колонна также может переворачиваться для съемки макро. Четырехсекционные ноги Gitzo GT3542L оснащены цанговыми замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. В отличие от старых цанговых замков, новое поколение работает также быстро, как и клипсовые: замок запирается и освобождается одним поворотом кисти. Крестовина штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для удобства регулировки угла,в том числе вслепую или в перчатках. Штатив оснащен металлическим крюком для подвешивания балласта при необходимости. Съемные наконечники ног позволяют адаптировать штатив для любого типа поверхности.

Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 ''и 3/8'' на верхнем диске.