Легкий и высокий трехсекционный штатив с ножками из карбонового волокна eXact. Отсутствие центральной штанги делает его еще более устойчивым и прочным (скользящую или редукторную штангу можно приобрести в качестве опции). Может использоваться как с фотоаппаратами, так и с профессиональными видеокамерами (через адаптер для чаш видеоголовок). Углепластиковые трубки, выполненные по фирменной технологии Carbon eXact, используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon). Диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков G-lock Ultra обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь.

Сбоку располагается резьбовое гнездо Easy Link (3/8"), позволяющее закреплять дополнительные аксессуары. В комплекте идет 2 набора наконечников: универсальные резиновые ножки и широкие наконечники Big-Foot (диаметр 50 мм). Отдельно можно прибрести стальные шипы разной длины, а также широкие снегоступы.

Штативы Gitzo Systematic – одни из самых прочных, устойчивых и при этом легких треног на рынке. Они подходят для самого разного оборудования: фотоаппаратов, видеокамер, измерительного оборудования и наблюдательных приборов.

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