Штатив Gitzo Carbon Fiber Tripod GT2532 серии 2 из карбона - это легкий 3-секционный штатив, который надежно поддерживает зеркальную камеру с объективом 200 мм (до 300 мм). В этом профессиональном решении используются революционные более жесткие штанги из упругого высокомодульного углепластикаCarbon eXact с более крупным диаметром (диаметр верхней секции ноги 29,0 мм), что делает этот штатив более устойчивым и прочным, чем другие продукты в аналогичной категории на рынке.

GT2532 весит всего 1,67 кг, достигает высоты 166 см и складывается до 65 см. Этот штатив станет идеальным решением для требовательных профессиональных фотографов, которым нужна высокая устойчивость и надежная поддержка для безупречных результатов.

Быстроходная центральная колонна штатива легко снимается, превращая его в инструмент наземного уровня, позволяющий фотографам запечатлевать самые разные перспективы. Колонна также имеет реверсивный механизм. Трехсекционные ноги Gitzo GT2532 оснащены надежными закручивающимися замками G-lock Ultra со встроенным уплотнительным кольцом, которое предотвращает попадание пыли внутрь и загрязнение механизма. Крестовина штатива обновлена для дополнительной жесткости, а увеличенные селекторы угла ног обеспечивают более широкую область захвата для регулировки угла ног. Штатив оснащен крюком для балласта, для повышения устойчивости при необходимости. Его съемные наконечники позволяют адаптировать штатив к любому типу поверхности. Со штативом легко использовать разнообразные головы и другие аксессуары с помощью креплений 1/4 ''и 3/8'' на верхнем диске.