Штатив Gitzo Traveler GT1555T Carbon Fiber Tripod 1 серии - это ультракомпактная 5-секционная опора с системой складывания ног на 180°, придуманной Gitzo, благодаря которой ноги штатива поворачиваются в обратном направлении вокруг центральной колонны и штативной головы, что снижает габариты в сложенном виде (до 35.5 см). GT1555T весит 1,03 кг, раскладывается до 138 см и удерживает до 10 кг оборудования. Штатив рекомендован к использованию с объективами 135мм (максимально до 200мм). При использовании вместо центральной колонны короткого адаптера (в комплекте), минимальная высота съемки составляет всего 20 см: идеально для нижних ракурсов или макросъемки.

Ноги штатива изготовлены из карбонового волокна по технологии Carbon eXact для превосходной прочности и жесткости в компактном форме. Также штатив снабжен замками Traveler G-lock - «трэвел-сайз» версия замков Gitzo G-lock - созданными для обеспечения надежности в уменьшенном размере. Специально разработанные компактные резиновые наконечники могут быть легко заменены в случае необходимости. Штатив Gitzo GT1555T имеет верхние крепления 1/4″ и 3/8″ для простого присоединения голов или других аксессуаров, а также укомплектован собственным плечевым ремнем для комфортной переноски.